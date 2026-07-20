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SUA acuză Cuba de o campanie extinsă de spionaj. Trump insistă să pună capăt regimului comunist de pe insulă

Statele Unite au acuzat spioni din Cuba că s-au infiltrat în cele mai înalte niveluri ale guvernului de la Washington. Președintele Donald Trump insistă să pună capăt regimului comunist de pe insulă și să reînvie retorica anti-stânga pe plan intern.
SUA acuză Cuba de o campanie extinsă de spionaj. Trump insistă să pună capăt regimului comunist de pe insulă
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
20 iul. 2026, 17:38, Știri externe
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Statele Unite au acuzat, luni, spioni cubanezi că s-au infiltrat în cele mai înalte niveluri ale guvernului de la Washington, potrivit AFP.

Ce se arată în raport

Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport ce adaugă presiune asupra Cubei, pe fondul unei campanii în care Washingtonul a impus un embargou eficient asupra petrolului și noi sancțiuni. Țara l-a pus sub acuzare pe fostul președinte Raul Castro.

Trump prezintă figurile politice americane de stânga ca o „amenințare” comunistă. Acestea trebuie eliminate „ca un cancer”. Statele Unite vor vota la alegerile de la jumătatea mandatului, la sfârșitul acestui an.

Raportul susținea că insula „s-a infiltrat în cele mai înalte sfere ale guvernului SUA. A recrutat și cultivat generații de activiști americani (și) a susținut un val fără precedent de terorism de stânga pe pământ american”, potrivit sursei.

Acuzațiile, o escaladare a tensiunilor dintre cele două țări

Acuzațiile reprezintă o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Cuba. Totuși, spionajul dintre cele două țări este cunoscut de mult timp.

Raportul publicat luni a formulat acuzații generale, conform cărora Cuba a cultivat relații cu grupuri de stânga din întreaga lume și din SUA, pentru a alimenta „resentimente copleșitoare și ură fundamentală față de Statele Unite și Occidentul în sens larg”.

Departamentul de Stat a declarat că țara comunistă a influențat „o parte disproporționată a celor mai faimoase și influente mișcări extremiste din America”. Influențarea a fost în efortul de a „întoarce America împotriva ei însăși”, mai arată sursa.

Anul trecut, armata americană l-a înlăturat de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Acesta a fost un susținător de lungă durată al guvernului cubanez, care furniza energie subvenționată insulei.

De atunci, Statele Unite au amenințat cu sancțiuni asupra țărilor care furnizează petrol insulei. Țara a impus practic un embargou energetic. Acesta a contribuit la multiple pene de curent la scară largă în întreaga țară, potrivit aceleiași surse.

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