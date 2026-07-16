Prima pagină » Știrile zilei » Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ciucu: Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă. Restul e gargară

Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ciucu: Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă. Restul e gargară

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns atacurilor lansate de primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, subliniind că el nu a fost niciodată pus sub acuzare pentru luare de șpagă.
Crin Antonescu, atac la adresa conducerii PNL: Există multă ambiție și puțină minte. Cultul lui Bolojan înflorește pe zi ce trece
Crin Antonescu, atac la adresa conducerii PNL: Există multă ambiție și puțină minte. Cultul lui Bolojan înflorește pe zi ce trece
Crin Antonescu, despre criza politică: Cele două condiții pe care le-a fixat președintele i-au îngustat câmpul deciziei
Crin Antonescu, despre criza politică: Cele două condiții pe care le-a fixat președintele i-au îngustat câmpul deciziei
Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni: Președintele a plecat fără să salute
Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni: Președintele a plecat fără să salute
Nicușor Dan, despre mesajul DIICOT la adresa lui Pîslaru: „Facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiul public”
Nicușor Dan, despre mesajul DIICOT la adresa lui Pîslaru: „Facem o mare discuție dintr-o ironie în spațiul public”
Ce spune președintele Nicușor Dan despre porecla PSDan
Ce spune președintele Nicușor Dan despre porecla PSDan
Radu Mocanu
16 iul. 2026, 22:44, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Să știți că eu am crescut la țară, am crescut la bloc. Orice chestiune pe care o am e justificată. Nu sunt un om bogat, dar nu sunt nici un om sărac”, spune Grindeanu la Antena 3 CNN. 

Acesta a transmis că averea sa este transparentă având în vedere anii petrecuți în politic, fiind mereu supus verificărilor. 

„Lucrurile astea se văd în declarația de avere pe care o am publică sau dacă cum să spun cineva are semne de întrebare. Nu am niciun fel de problemă să dau toate datele. Sunt de atâția ani în politică încât am fost întors pe toate fețele. Fie că am fost viceprimar, președinte de Consiliul Județean, prim-ministru, ministru și așa mai departe, încât viața mea, din acest punct de vedere, este la vedere”, continuă acesta. 

Grindeanu afirmă și că există o diferență majoră între el și Ciprian Ciucu, făcând referire la ancheta în care este vizat edilul Capitalei. 

„E o diferență mare între mine și dânsul. Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro. În acest moment domnul Ciucu este suspect, este inculpat într-un dosar că a luat șpagă de la niște dezvoltatori imobiliari. Restul este gargară”, spune liderul PSD. 

„Viloiul” lui Grindeanu vs. apartamentul de trei camere al lui Ciucu

Acesta a reacționat după ce Ciprian Ciucu a făcut aluzie la averea lui Sorin Grindeanu și a semnalat diferența nivelului de trai dintre cei doi. 

Pe mine ei vor să mă politizeze că sunt «șpăgar».Apartamentul meu de trei camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu, pe care l-am văzut în presă. E o diferență mare. Eu pot să-mi justific fiecare leuț ”, spunea Primarul General. 

Declarațiile vin în contextul în care Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu este cercetat de DNA într-un doar deschis pentru luare de mită. Faptele ar fi fost săvârșite în vremea în care Ciucu era primar al Sectorului 6.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Procesele bugetarilor care au dat în judecată statul pentru că nu și-au primit banii pot merge înainte, este decizia CCR. Ce se întâmplă mai departe
Gandul
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
Libertatea
Imagine rară cu fiul Mădălinei Manole, la 17 ani. Cum arată băiatul regretatei soliste
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da