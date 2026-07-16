Crin Antonescu, atac la adresa conducerii PNL: Există multă ambiție și puțină minte. Cultul lui Bolojan înflorește pe zi ce trece

Crin Antonescu a atacat noua conducere a Partidului Național Liberal, acuzând-o că se lasă influențați de reacțiile din mediul online și că a ajuns să creadă că se bucură de un sprijin electoral mult mai mare decât în realitate.

„În PNL, cel puțin. Unde există multă ambiție și puțină minte, de multă vreme încoace. Se citesc site-uri, se văd păreri, se citesc comentarii în online și treaba merge din ce în ce mai bine. Cultul lui Bolojan înflorește de la o zi la alta”, a spus fostul lider liberal, joi, la emisiunea „Subiectiv”, găzduită de Gândul.

„Cei din PNL, mai ales că sunt niște oameni noi, după cum vedeți, și la nivelul conducerii și la nivelul comunicării, nu au mai fost în situația asta și sunt din ce în ce mai convinși. Aproape că vor lua mai mult decât AUR, că vor avea majoritate absolută. Că 80% din țara asta e fascinată de domnul Bolojan și de noul pol, așa zis, reformist”, a mai declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Acesta a continuat prin a avertiza față de prelungirea crizei politice, dacă actorii implicați nu renunță la liniile roșii.

„Sigur, se poate sta încă doi ani cu domnul Bolojan așa, văicarindu-se președintele că n-are o majoritate și că de vină sunt partidele, văicarindu-se Bolojan că nu se poate trăi de răul PSD-ului”, spune Antonescu.

Acesta a conchis cu ironie: „Eu cred că țara suportă, că ea a suportat și tătarii, și turcii, și multe. Mult mai aspru e Bolojan cu poporul decât au fost turcii. Turcii luau mult mai puțin”.

Emisiunea completă poate fi urmărită aici: