Crin Antonescu, despre criza politică: Cele două condiții pe care le-a fixat președintele i-au îngustat câmpul deciziei

„Eu cred că de la început s-a pornit greșit. (…) Eu am spus-o de la bun început. Cele două condiții pe care le-a fixat în mod destul de arbitrar președintele la început, și anume să nu participe sub nici o formă AUR la guvernare, nici măcar cu voturi pentru a sprijini investirea unui guvern, nu doar să nu facă parte dintr-o majoritate guvernamentală, și a doua, în niciun caz alegeri anticipate, cred că aceste două condiții i-au îngustat enorm câmpul deciziei și au lăsat loc liber unui joc pe care vom vedea cu cât câștig sau nu îl fac, în primul rând, domnul Bolojan și echipa sa. Desigur, în partea cealaltă, AUR care nici măcar nu poate fi blamat pentru asta”, a spus Crin Antonescu la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la Gândul.

„Alegerile anticipate nu pot fi exluse”

El a vorbit și despre alegerile anticipate, care nu ar fi dorite nici de PSD, nici de PNL și USR.

„În cel mai bun caz pentru ei, i-ar putea duce undeva la un scor, să zicem, chiar mai mare decât al PSD-ului. Ei și, insuficient ca să aibă o majoritate fără același PSD, cu care se luptă în mod stupid, după părerea mea, și demagogic, de câteva luni, și n-ar face decât să crească, evident, ponderea AUR”, a spus Antonescu.

El a adaugă că alegerile anticipate nu pot fi excluse pentru că „ele sunt prevăzute de orice Constituție, ca ieșire tocmai din asemenea situații”.

„Neputința domnului președinte de a găsi o soluție pentru un guvern cu depline puteri și un guvern pe deplin funcțional, înseamnă rămânerea la putere a domnului Bolojan și echipei sale, USR în principal”, mai spune fostul lider liberal.

„Un eșec usturător și pentru președinte”

Crin Antonescu a fost întrebat și de cele două nominalizări de premieri ale președintelui.

În cazul lui Eugen Tomac, Crin Antonescu susține că președintele a făcut nominalizarea „pentru că a avut niște promisiuni”: „Și ne-a spus și cine l-a păcălit”.

A doua oară, prin desemnarea lui Adrian Veștea, „președintele a vrut să dea o lovitură, spectaculoasă ce-i drept, care a eșuat”.

„E limpede că a eșuat pentru că evaluările pe care președintele le-a făcut din informații pe care le avea de la politicieni, de la mediul politic sau știu și eu chiar și din alte părți, nu s-au potrivit cu realitatea. A fost un eșec usturător și pentru președinte, cu consecințe neplăcute pentru toată situația politică”, a mai declarat Crin Antonescu la Gândul.