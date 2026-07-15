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Grindeanu spune că Ilie Bolojan a guvernat prost: Sunt nervos

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri seara, la Gândul, că Ilie Bolojan a guvernat prost și din această cauză a fost schimbat.
Grindeanu spune că Ilie Bolojan a guvernat prost: Sunt nervos
Foto: captură
Cosmin Pirv
15 iul. 2026, 21:16, Politic
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Liderul social-democrat a vorbit despre consultările de la începutul săptămânii de la Cotroceni, unde susține că nu s-a discutat despre alegeri anticipate.

Grindeanu spune că PSD, UDMR și minoritățile au susținut ideea unui guvern de tranziție, pentru deblocarea crizei politice, la care „ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei nu vor așa ceva”.

Președintele PSD a fost întrebat dacă a existat o înțelegere între partid și președintele Nicușor Dan.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan.
Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut niciodată nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD-ului”, a declarat Grindeanu la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

„Bolojan a guvernat prost”

Social-democratul a spus că „Ilie Bolojan a guvernat prost”.

„Sunt 71 de zile de când a trecut moțiunea, dar PSD plecase înainte. Sunt aproape 3 luni. Ce politică publică ați văzut dumneavoastră sau au văzut românii în aceste 3 luni, dinspre guvernul PNL-USR? În afară de înjurătură la adresa PSD-ului. (…) Întregul program pus la punct de Ilie Bolojan este unul prost și de-aia a fost schimbat. N-am nimic personal cu el”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: „Sunt nervos”

El a spus că este nervos: „Și atunci singura politică publică este înjurătură la adresa PSD-ului. Că asta se face. Știți? De fiecare dată… Și sunt nervos din acest punct de vedere. Sunt nervos așa cum v-am spus. Că am înțeles, anul trecut, pe vremea asta, vorbeam de deficit. Moștenirea grea îmbrăcată altcumva. (…) În ultimii șapte ani, PNL a avut patru prim-miniștri. PSD unul singur. Am intrat în procedură de deficit excesiv când era un prim-ministru PNL”.

Liderul PSD a spus că s-a întâlnit cu patronatele și sindicatele, care spun că „economia este în gard. (…) Suntem undeva mai grav decât în anii aceia de criză 2009-2010”.

Grindeanu a explicat că atunci că vede cum unii explică „cum Bolojan este genial și a făcut reforme, sigur că sunt nervos. Pentru că românii simt că o duc și văd că în fiecare zi o duc mai prost decât ziua anterioră”.

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