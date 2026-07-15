Bolojan, replică pentru Grindeanu: Adoptarea legilor din PNRR, vitală pentru ca România să rămână o țară de încredere

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat miercuri, într-o postare pe Facebook, de ce este vital pentru România să fie adoptate legile privind PNRR.

El a subliniat că de acestea depind atât continuarea investițiilor, cât și menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor europeni.

„Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități”, a scris Bolojan în mesajul său de pe Facebook.

De asemenea, el a precizat faptul că neadoptarea reformelor poate afecta credibilitatea României pe piețele financiare și poate duce, implicit, la creșterea costurilor de împrumut.

„Fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică. Fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol! (…) Indiferent ce guverne vom avea în anii următori, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare e mare. Și ne putem finanța la costuri rezonabile doar dacă ne îmbunătățim sau, măcar, ne menținem ratingul de țară”, a explicat premierul interimar.

Bolojan: PNRR este un program asumat de toate guvernele de după 2021

În mesajul său, premierul Bolojan a afirmat că obligațiile asumate prin PNRR nu aparțin unui singur executiv, ci reprezintă angajamente ale statului român din 2021 încoace.

„PNRR este un program asumat de toate guvernele de după 2021. Ne-am angajat să facem reforme și să atingem ținte care să facă economia mai competitivă, să avem servicii publice mai bune și să îmbunătățim viața românilor. Îndeplinirea acestor reforme ne permite accesul la fonduri. (…) Țintele și jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate. Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea”, a adăugat Bolojan.

El a mai transmis că proiectele de lege care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului sunt rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană și nu reprezintă inițiative politice ale unui guvern sau ministru.

„Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană”, a conchis Bolojan.

Acuzațiile aduse de Grindeanu

Miercuri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat acuzații la adresa parlamentarilor din coaliția de guvernare, susținând că aceștia nu au depus niciun proiect de lege privind jaloanele restante din PNRR.

„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților.

Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?! Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o!”, a scris Grindeanu într-un mesaj pe Facebook.

În ultimele zile, Guvernul a susținut că vrea convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor necesare deblocării fondurilor europene.