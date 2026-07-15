Cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte, cerere formulată de Președintele Camerei
Deputaților – a fost amânată pentru data de 23 septembrie 2026, a anunțat astăzi Curtea Constituțională.
Surse din CCR arată că motivul amânării pronunțării îl reprezintă întârzierea judecătorului raportor de a depune concluziile în dosar. În această speță, judecătorul raportor pe sesizarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, este Iulia Scântei (PNL).
Sesizarea înaintată de Sorin Grindeanu la Curtea Constituțională viza conflictul juridic de natură constituțională generat de adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 38/2026 privind programul european de reînarmare SAFE. Cererea a fost depusă de liderul PSD în calitate de președinte al Camerei Deputaților.
Cabinetul executiv nu mai deținea sprijinul politic și legitimitatea de a emite acte normative cu impact strategic major (cum este reînarmarea SAFE), arată sesizarea liderului PSD. Acesta a solicitat Curții Constituționale să definească clar limitele juridice în care un guvern demis își poate exercita funcțiile, pentru a preveni crearea unui precedent.