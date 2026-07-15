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CCR amână pentru 23 septembrie sesizarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pe ordonanța SAFE. Care este motivul

Curtea Constituțională a anunțat astăzi că amână din nou pronunțarea pe sesizarea de conflict juridic depusă de președintele Camerei Deputaților.
CCR amână pentru 23 septembrie sesizarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pe ordonanța SAFE. Care este motivul
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Sorina Matei
15 iul. 2026, 11:39, Politic
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Cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte, cerere formulată de Președintele Camerei
Deputaților – a fost amânată pentru data de 23 septembrie 2026, a anunțat astăzi Curtea Constituțională.

Surse din CCR arată că motivul amânării pronunțării îl reprezintă întârzierea judecătorului raportor de a depune concluziile în dosar. În această speță, judecătorul raportor pe sesizarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, este Iulia Scântei (PNL).

Sesizarea înaintată de Sorin Grindeanu la Curtea Constituțională viza conflictul juridic de natură constituțională generat de adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 38/2026 privind programul european de reînarmare SAFE. Cererea a fost depusă de liderul PSD în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

Miza disputei

Miza principală a conflictului o reprezintă acuzația că Guvernul Ilie Bolojan și-ar fi depășit competențele și  a emis o ordonanță de urgență cu conținut legislativ substanțial deși fusese demis prin moțiune de cenzură.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, susține că un Executiv demis are atribuții limitate strict la administrarea treburilor curente și nu mai poate legifera prin OUG.
Sesizarea reclamă faptul că executivul a reglementat prin ordonanță materii care se aflau deja în plină procedură legislativă în Parlament, încălcând principiul loialității constituționale.

Argumentele invocate de Sorin Grindeanu

Cabinetul executiv nu mai deținea sprijinul politic și legitimitatea de a emite acte normative cu impact strategic major (cum este reînarmarea SAFE), arată sesizarea liderului PSD. Acesta a solicitat Curții Constituționale să definească clar limitele juridice în care un guvern demis își poate exercita funcțiile, pentru a preveni crearea unui precedent.

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