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„Go, Bolo!”. Grindeanu: „Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciun proiect”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului și a fostei coaliții. Acuză că parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind jaloanele restante din PNRR.
„Go, Bolo!”. Grindeanu: „Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciun proiect”
Mediafax Foto / Alexandru Nechez
Andreea Tobias
15 iul. 2026, 12:22, Politic
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„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților.
Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?!

Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o!

Cine blochează miliardele de euro pentru România?!

Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte.

Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?!

Între timp, INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%.

Go, Bolo!” – a postat Sorin Grindeanu.

Atacul lui Grindeanu vine în plin blocaj politic, după disputele dintre social-democrați și premierul Ilie Bolojan privind responsabilitatea pentru reformele din PNRR.

În ultimele zile, Guvernul a susținut că vrea convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor necesare deblocării fondurilor europene.

Între timp, PSD acuză că parlamentarii puterii nu au depus inițiativele legislative necesare.

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