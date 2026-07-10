Liderul deputaților PNL dă replica social-democraților: Ei încearcă să transfere asupra altora responsabilitatea pentru criza politică

Vineri, într-o postare pe rețelele sociale, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a criticat PSD, afirmând că formațiunea „încearcă să ascundă propriul blocaj politic prin noi dezinformări”, subliniind că, de fapt, social-democrații sunt de vină pentru situația actuală de pe scena politică.

„Afirmațiile făcute astăzi de PSD încearcă să transfere asupra altora responsabilitatea pentru criza politică și pentru întârzierea unor proiecte importante pentru România. Adevărul este unul simplu: PSD este partidul care a generat actuala criză politică. Tot PSD a blocat în ultimele luni reforme esențiale pentru România, inclusiv reformele necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și măsurile care țin de consolidarea capacității de apărare și accesarea instrumentului european SAFE”, a spus Andronache în mesajul publicat pe Facebook.

PSD, acuzat că induce în eroare opinia publică în privința finanțării prin SAFE

Totodată, liderul deputaților PNL a mai spus că PSD induce în eroare opinia publică atunci când susține că România nu poate avansa în privința finanțării prin SAFE din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline.

„Argumentul invocat este fals. PSD citează în mod eronat prevederi din OUG nr. 64/2007 care se referă la împrumuturi acordate de guverne ale unor state terțe. În realitate, mecanismul SAFE reprezintă o finanțare acordată de Uniunea Europeană, tratată din perspectiva legislației române privind datoria publică în categoria finanțărilor contractate de la organisme financiare internaționale, pentru care aprobarea se realizează prin lege. Natura juridică a acordului este cea a unui contract de stat, iar cadrul legal permite derularea procedurilor parlamentare necesare”, a explicat Andronache.

Liderul deputaților liberali a lansat un apel la responsabilitate din partea PSD, subliniind că „România are nevoie de adevăr și de decizii responsabile, nu de încercări repetate de a rescrie realitatea politică”.

„Susțin investițiile în apărare, implementarea PNRR și accesarea tuturor fondurilor europene disponibile. Însă nu pot accepta ca partidul care a provocat criza politică să pretindă acum că tot el este soluția și să își justifice propriile întârzieri prin informații false. PSD ar trebui să înceteze campania de dezinformare și să își asume responsabilitatea pentru blocajele pe care chiar acesta le-a creat”, a conchis Gabriel Andronache.

PSD cere învestirea urgentă a unui nou Guvern pentru a debloca accesul României la fondurile SAFE

Reacția liderului deputaților PNL vine la scurt timp după ce PSD a transmis, vineri, un apel către toate partidele politice să pună capăt blocajului privind formarea noului Guvern. Formațiunea atrage atenția asupra faptului că fără un Executiv cu puteri depline, accesul României la fondurile europene aferente programului SAFE poate fi compromis.

„Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competența de a iniția un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor Publice. Însă Guvernul fiind demis nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege. Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE”, se arată în comunicatul PSD.

Criză politică de mai bine de două luni

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Luni vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui premier și formarea unei majorități parlamentare.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat Nicușor Dan miercuri.