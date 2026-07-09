Liderul senatorilor PSD lansează acuzații la adresa PNL și AUR: „Bolojan s-a înțeles cu Simion pentru anticipate”

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, susține, într-o postare pe Facebook, că liderii PNL și AUR, respectiv Ilie Bolojan și George Simion, s-ar fi înțeles pentru declanșarea alegerilor anticipate.

Zamfir este de părere că ambele formațiuni sunt avantajate în actualul context, pentru că AUR conduce în sondaje, iar PNL pentru că ar fi singura variantă prin care să îl păstreze pe Bolojan la conducere.

„Bolojan s-a înțeles cu Simion pentru anticipate (…) Simion, e limpede, vrea anticipate rapid, tocmai că e la un scor electoral acum foarte bun.Bolojan, cu boții lui Despoiu și tot aparatul de propagandă în spate, nu poate rămâne la conducerea noului PNL neomarxist decât intrând în alegeri. A înțeles și el că nu mai poate fi premier, că nu-l va mai nominaliza președintele. Rămâne singura lui variantă ca, în fruntea curentului haștagist, să adune electoral tot ce poate aduna anti-PSD”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Social-democratul a continuat criticându-l pe președintele PNL, spunând că un astfel de lucru reprezintă „un calcul cinic, care va prăbuși complet România din punct de vedere economic”.

În plus, Zamfir îl mai acuză pe Ilie Bolojan că „sacrifică tot, se înțelege cu oricine doar pentru a-și salva scaunul” și susține că nu vom avea un nou Guvern „prea curând”.

Scenariul alegerilor anticipate: ce spun liderii de pe scena politică

Alegerile anticipate reprezintă un scenariu care a fost respins în mai multe rânduri de președintele Nicușor Dan. Cu toate acestea, ideea de a organiza anticipate a început să fie invocată tot mai des pe scena politică, după mai bine de două luni de criză politică. PSD, PNL, USR și AUR par să se comporte tot mai mult ca și cum ar intra într-o logică de campanie, chiar dacă oficial niciuna dintre formulele de guvernare nu a fost încă epuizată complet.

După două nominalizări făcute de șeful statului, care nu au condus la formarea unui Executiv cu drepturi depline, mesajele partidelor s-au schimbat vizibil. La sfârșitul lunii iunie, PSD a transmis că nu mai înaintează o altă propunere și că nu se teme de votul cetățenilor.

Pe de altă parte, PNL, USR și UDMR încearcă să se repoziționeze în jurul unei formule proprii de guvernare, în timp ce AUR vorbește tot mai apăsat despre alegeri anticipate și cere preluarea guvernării.