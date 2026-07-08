UPDATE PNL contraatacă după decizia Tribunalului București: Vom apăra în instanță votul Congresului

Partidul Național Liberal anunță că va contesta decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie și susține că va utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de majoritatea delegaților.

Într-un comunicat transmis miercuri, PNL precizează că ia act de hotărârea instanței și afirmă că aceasta are caracter provizoriu, urmând să formuleze apel.

„Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel”, se arată în comunicatul formațiunii.

Liberalii susțin că, până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea partidului va continua în baza statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.

UPDATE 18.04. Alina Gorghiu, o contestatară a lui Ilie Bolojan, fost ministru al Justiției, pentru Digi 24: „Niciodată nu am vrut să fac rău partidului. Niciun coleg care a atacat în Justiție nu a vrut să atace partidul, ci am vrut să ne apărăm de linșajul media. Instanța a procedat corect. A anulat deciziile unui Congres convocat peste noapte.

E o confirmare că un partid poate fi condus doar prin litera statutului, nu prin decizii abuzive ale unor oameni. Îndemnul meu pentru Dan Motreanu și Ilie Bolojan este – să ne întoarcem la dialog, la echilibru și la normalitate statutară. Dacă se comportă astfel, PNL va avea de suferit. Decizia de azi este o șansă de a reveni la rațiune„.

Alina Gorghiu spune că de astăzi PNL revine la situația anterioară Congresului PNL din 21 iunie 2026, vechii șefi de organizații și vicepreședinți dar și prim-vicepreședinți revenind în funcții.

„Calea de urmat o decide partidul, dar nu prin decizii de forță„, susține Gorghiu care mărturisește că o nouă candidatură pentru conducerea PNL este „ultimul lucru” la care se gândește acum.

Știrea inițială: Contestatarii lui Ilie Bolojan au cerut la Tribunalul București suspendarea – prin ordonanță președințială – a efectelor hotărârii Congresului Extraordinar PNL din 21 iunie 2026: alegerea noii conduceri PNL și adoptarea noului Statut al partidului.

În al doilea termen de judecată, magistrații Secției a III-a Civilă au decis următoarele:

Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril – preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan – secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin întâmpinare.

Respinge cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril – preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan – secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge excepţia prematurităţii şi excepţia inadmisibilităţii cererii, invocate de pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiate.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Partidul Nanțional Liberal, prin Președinte Bolojan Ilie-Gavril, astfel cum a fost precizată.

Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă:

1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026;

2. Hotărârii Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026;

3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026;

4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente adoptate în temeiul acestora, respectiv:

5. Decizia nr. 01/21.06.2026 a Biroului Permanent Național;

6. Decizia nr. 02/21.06.2026 a Biroului Permanent Național;

7. Decizia nr. 03/21.06.2026 a Biroului Permanent Național;

8. Decizia nr. 04/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

9. Decizia nr. 05/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

10. Decizia nr. 06/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

11. Decizia nr. 07/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

12. Decizia nr. 08/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

13. Decizia nr. 09/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

14. Decizia nr. 10/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

15. Decizia nr. 11/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

16. Decizia nr. 12/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

17. Decizia nr. 13/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

Executorie de drept . Ia act că pârâtul îți rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

. Ia act că pârâtul îți rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Secţia a III-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.07.2026.

Reclamanții sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Pârâții sunt: PNL prin Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, președinte PNL și Dan Motreanu, secretar general PNL.

Magistrații au respins și cererea avocatului grupării Bolojan, Valeriu Stoica, de recuzare a judecătorilor care decid pe speță.

1 iulie 2026: Tribunalul București suspendă hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL prin care a fost convocat Congresul

Până în prezent, Ilie Bolojan, președinte PNL a pierdut toate procesele pe care i le-au intentat în instanțe contestatarii săi.

Pe 1 iulie 2026, magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra anti- Bolojan și au decis:

Suspendarea provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă.

Potrivit unor surse, magistrații Tribunalului București ar fi anulat și actele subsecvente Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL, în speță organizarea și desfășurarea Congresului liberalilor din 21 iunie 2026.

Demersurile instanță ale contestatarilor premierului demis Bolojan au fost susținute atunci de avocatele Roxana Tudose și Claudia Cliza.

4 procese împotriva lui Bolojan

4 procese a intentat tabăra anti-Bolojan la Tribunalul București, prin care a cerut:

Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 21 iunie 2026, care instituie excluderea „de drept” a membrilor ce votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite;

Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 02/2026 din 21 iunie 2026, prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora;

Anularea actului de alegere a noii conduceri a partidului prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini” (Președinte, Prim-vicepreședinte, Secretar General și cei opt Vicepreședinți);

Anularea actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL;

Contestatarii au cerut lipsirea de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor. Printre motivele de nelegalitate sesizate se numără:

Hotărârile au fost adoptate prin aplicarea unui proiect de Statut care nu intrase în vigoare și care, potrivit Legii nr. 14/2003, nu putea produce efecte juridice înainte de încuviințarea sa de către Tribunalul București. La data Congresului, acest proiect nu fusese nici comunicat instanței, nici încuviințat, nici publicat în Monitorul Oficial, singurul statut apt să producă efecte fiind cel aprobat în 2025.

Convocarea și organizarea Congresului Extraordinar au fost nelegale, fiind întemeiate pe hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026 — acte lipsite de temei statutar valid — și realizate fără justificarea unei situații excepționale și a unei urgențe reale, condiții impuse pentru derogarea de la regula întrunirii ordinare.

Excluderea „de drept” instituită prin hotărâri încalcă procedura disciplinară statutară, dreptul la apărare și o hotărâre judecătorească executorie de suspendare. Prin Sentința civilă nr. 1016/2026 din 18 iunie 2026, Tribunalul Ilfov dispusese deja suspendarea provizorie a executării unor măsuri identice ca obiect.

Desfășurarea Congresului a fost afectată de nereguli procedurale: nerespectarea termenului de comunicare a listelor de delegați, verificarea incompletă a cvorumului, lipsa proceselor-verbale de constituire și de numărare a voturilor, prezentarea părtinitoare a punctelor supuse votului și conceperea unui buletin de vot fără opțiunile de respingere și de abținere.

Ca atare, ei cer instanței admiterea cererilor și constatarea lipsei de efecte juridice a hotărârilor contestate și a tuturor actelor adoptate în temeiul acestora.

18 iunie 2026: Tribunalul Ilfov a suspendat efectele BPN al PNL

Săptămânile trecute, Tribunalul Ilfov a suspendat mai multe decizii adoptate de conducerea PNL, condusă de președintele Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni în instanță.

Tribunalul Ilfov a suspendat efectele hotărârilor Biroului Politic Național (BPN) al PNL. Aceste decizii vizau sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat împotriva directivelor partidului la învestirea unui eventual Guvern Veștea.

Aceiași 16 parlamentari din tabăra anti-Bolojan au solicitat ulterior Tribunalului Ilfov și suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar, respectiv a Congresului Extraordinar al PNL.