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„Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român?” Nicușor Dan, supărat pe raportul ANI în cazul Dominic Fritz. Ce mesaj are pentru DNA și cum comentează decizia Tribunalului Ilfov împotriva lui Bolojan

Președintele Nicușor Dan a comentat de la Bruxelles ultimele evenimente din Justiție.
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Sorina Matei
19 iun. 2026, 18:07, Politic
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„Haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă”

Hotărârea pe Dominic Fritz. Pe timing, ea era așteptată. N-a fost primul termen, a fost așteptată. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică sau este rolul ei să caute virgule în diverse acte pe care diverși funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească pentru că nu ar fi corect să o fac.

Dacă ne uităm la situația de fapt, orice român poate vedea lucrul aceasta. Haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședințe de județ, ca să nu zic Primăria Capitalei. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva pe legea integrității sancțiunile sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă„, a spus președintele Dan.

„Ani de zile noi făceam Justiția la televizor”

„Cazul de la DNA al domnului Ciucu. Și ăsta este un pas înainte. După ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei 3 procurori șefi. În sfârșit, în sfârșit nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam Justiția la televizor și în ziare înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanța și orice jurnalist poate consulta dosarul și poate vedea ce scrie acolo. Ce pot să constat, și am avut cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste 2 luni de noi procurori șefi-  pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în publică. Și ăsta este un pas înainte. Mai departe, pe fapte, evident că nu o să mă pronunț”, a spus Nicușor Dan vorbind despre DNA și cazul Ciprian Ciucu.

„Este o voință politica care n-a fost din păcate, cenzurată, de instanțele de judecată”

„Iar decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați. Decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public…efecte apocaliptice. E o hotărâre judecătorească care este ca efecte este…insignifiantă. In 35 ani de democrație, ați văzut un partid care să se jeneze să dea oameni afară pe un motiv sau altul? Este o voință politica care n-a fost din păcate, cenzurată, de instanțele de judecată”, a afirmat Nicușor Dan.

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