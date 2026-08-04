Fosta Uzină Electrică din Câmpulung Muscel a fost demolată prin detonare controlată

Fosta Uzină Electrică din cartierul Apa Sărată, din municipiul Câmpulung Muscel, a fost demolată în cadrul unei acțiuni controlate, relatează Ziarul din Muscel.

Clădirea a fost ridicată în urmă cu 100 de ani într-o perioadă în care tehnologia germană contribuia la dezvoltarea infrastructurii industriale din România.

Uzina era una dintre cele vechi clădiri din oraș și era asociată cu începutul electrificării orașului.

Primăria Câmpulung anunțase anterior că lucrările de demolare se desfășoară în intervalul orar 13:00-21:00, la fosta Uzină Electrică din apropierea drumului județean DJ 738 (Câmpulung – Poenari de Muscel). ,

Autoritățile au instituit măsuri speciale de siguranță pentru protejarea populației, potrivit Ziarului Argeșul. Locuitorilor din zonă li s-a recomandat să rămână în locuințe, să țină ușile și ferestrele închise, să evite activitățile în aer liber și să nu se apropie de amplasamentul lucrărilor.

De asemenea, accesul persoanelor neautorizate a fost interzis pe o rază de 500 de metri în jurul fostei uzine, iar circulația pe DJ 738 a fost oprită temporar în timpul detonării și pentru încă cinci până la zece minute după finalizarea acesteia.

Imaginile au fost publicate pe rețele de socializare de către Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, însoțite de textul: „Imagini spectaculoase de la demolarea prin explozie controlată a fostei uzine electrice Câmpulung”.

Din imaginile distribuite de primar, se poate observa că demolarea a durat doar câteva secunde, construcția prăbușindu-se complet, fiind învăluită de un nor de praf