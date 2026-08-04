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Un bărbat i-a cerut bani polițistului care îl amendase, ca să-și plătească amenda

Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv în Prahova după ce l-ar fi amenințat pe polițistul care îl amendase și i-ar fi cerut bani pentru a-și plăti chiar amenda primită de la acesta.
Un bărbat i-a cerut bani polițistului care îl amendase, ca să-și plătească amenda
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
04 aug. 2026, 19:23, Social
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IPJ Prahova anunță că, în baza deciziei de marți a Judecătoriei Vălenii de Munte, bărbatul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta este cercetat pentru ultraj și șantaj.

Cercetările făcute arată că, duminică, în timp ce se afla în comuna Măneciu, bărbatul ar fi amenințat cu acte de violență un polițist, care se afla în timpul liber, fapta fiind săvârșită în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale persoanei vătămate.

Prin amenințări, bărbatul i-ar fi cerut polițistului o sumă de bani, susținând că are nevoie de ea pentru a achita amenda pe care o primise chiar de la acesta cu două săptămâni înainte.

Suspectul, un bărbat de 37 de ani, a fost dus la audieri, reținut și apoi arestat.

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