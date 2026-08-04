CNAIR anunță restricții de tonaj pe drumurile din șapte județe, din cauza codului roșu de caniculă

CNAIR a anunțat marți, într-un comunicat de presă, că vor fi restricții de tonaj pentru autovehiculele cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din șapte județe aflate sub avertizare de Cod Roșu de caniculă.

Potrivit CNAIR, restricțiile de tonaj se vor aplica pe drumurile din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

CNAIR arată că măsura are ca scop „protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv prevenirea deformațiilor majore ireversibile, care implică și pierderea stabilității straturilor rutiere care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”.

Ce transporturi sunt exceptate

Restricțiile nu se aplică mai multor categorii de transporturi considerate esențiale, printre care:

transportul de persoane;

transportul de animale vii și produse perisabile;

transporturile funerare și poștale;

distribuția de carburanți;

transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

transporturile de produse alimentare;

transporturile de mărfuri cu temperatură controlată;

transporturile din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR);

utilajele CNAIR și cele implicate în lucrările de construcție și întreținere a infrastructurii rutiere.

Totodată, CNAIR menționează că vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale (drumuri naționale, drumuri expres, autostrăzi).

Codul roșu se extinde în șapte județe

Potrivit ANM, miercuri și joi, codul roșu va fi afecta județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Potrivit meteorologilor, „temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin”.

ANM avertizează că disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime de până la 25-26 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în dealurile Crișanei.