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Canicula încinge șinele la 53 de grade. CFR a impus restricții de viteză în regionala Constanța

Temperatura șinelor de cale ferată a ajuns marți la 53 de grade Celsius pe raza Regionalei CFR Constanța, iar CFR Infrastructură a impus restricții temporare de viteză pe mai multe sectoare pentru a menține circulația trenurilor în condiții de siguranță.
Canicula încinge șinele la 53 de grade. CFR a impus restricții de viteză în regionala Constanța
Foto: facebook/CFR Infrastructura Constanta
Cosmin Pirv
04 aug. 2026, 17:48, Social
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CFR Infrastructură Constanța anunță că a introdus restricții de circulație marți de la ora 13.30 pe câteva sectoare de cale ferată, din cauza temperaturilor foarte ridicate.

Astfel, pe distanța Fetești – Țăndărei, pe firul 1 și 2, trenurile vor circula cu 50 km/h de la 120/80 km/h, din cauza temperaturilor de 46 de grade în șină.

De asemenea, între Călărași Sud și Ciulnița, viteza trenurilor a fost redusă la 70 km/h pentru cele de călători și 50 km/h pentru trenurile de marfă, atât pe firul 1, cât și pe firul 2, de la 100/80 km/h, temperatura pe șină fiind de 51 de grade Celsius.

Aceeași restricție a fost impusă și pentru trenurile care circulă între Slobozia Veche și Broșteni, din cauza temperaturilor ridicate în șină, respectiv de 53 de grade Celsius.

Restricții între Mangalia și Constanța

Și pe ruta Mangalia – Constanța s-a introdus, de la ora 15.20 restricție de viteză de 50 km/h pentru trenurile de călători și cele de marfă, de la 80/60 km/h, din cauza temperaturilor de 53 de grade Celsius în șină.

Toată Dobrogea se află sub Cod Galben de caniculă, până joi la ora 10.00. Acesta vizează căldură persistentă, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală.

Sfaturi pentru călători

CFR SA recomandă călătorilor să se informeze înainte de programarea unei călătorii, în contextul valului de căldură care afectează, în această perioadă, cea mai mare parte a teritoriului României. Temperaturile ridicate pot impune aplicarea unor măsuri tehnice pe infrastructura feroviară, inclusiv limitări temporare de viteză pe anumite secții de circulație, pentru menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță.

De asemenea, compania le recomandă călătorilor să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea prelungită la soare și să acorde atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu afecțiuni medicale. În caz de urgență, apelați numărul unic de urgență 112.

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