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Franța a înregistrat cea mai fierbinte lună iulie din istorie. Solurile sunt la un nivel record de secetă

Franța a înregistrat în iulie 2026 cea mai ridicată temperatură medie lunară de la începutul observațiilor meteorologice, în urmă cu mai bine de un secol. Recordul vine pe fondul unui val de căldură prelungit și al unei secete accentuate, care sporesc riscul de incendii și afectează agricultura.
Franța a înregistrat cea mai fierbinte lună iulie din istorie. Solurile sunt la un nivel record de secetă
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
04 aug. 2026, 13:05, Știri externe
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Luna iulie 2026 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor meteorologice, în anul 1900, potrivit datelor publicate de serviciul național de meteorologie, Météo-France. Temperatura medie a ajuns la 24,9 grade Celsius, depășind precedentele recorduri stabilite în august 2003 și iulie 2006.

Potrivit meteorologilor francezi, temperatura medie din iulie a fost cu 3,8 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă, iar maximele zilnice au depășit media climatologică cu 5,2 grade Celsius. Specialiștii subliniază că, pe parcursul întregii luni, temperaturile nu au coborât sub valorile normale specifice sezonului, relatează Franceinfo.

Valul de căldură a împins temperaturile la niveluri record

Recordul a fost influențat în principal de valul de caniculă care a afectat Franța între 4 și 19 iulie. Deși meteorologii îl consideră mai puțin intens decât episodul extrem din luna iunie, acesta s-a remarcat prin durata neobișnuit de mare și prin faptul că a menținut temperaturi foarte ridicate timp de peste două săptămâni.

Condițiile meteorologice au fost agravate de lipsa precipitațiilor. În iulie, deficitul de ploi a fost de aproape 70%, ceea ce transformă luna iulie 2026 în a treia cea mai secetoasă lună iulie consemnată în Franța.

Solurile, mai uscate decât în ultimii ani

Météo-France avertizează că nivelul de umiditate din sol a coborât la valori comparabile cu minimele istorice înregistrate în august 2022, unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele decenii. În unele regiuni, terenurile sunt chiar mai uscate decât în aceeași perioadă din 2022 și 2025.

Această situație are consecințe directe asupra agriculturii, unde culturile sunt afectate de lipsa apei, dar și asupra riscului de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație, care au pus deja la încercare autoritățile franceze în această vară.

Un semnal de alarmă și pentru restul Europei

Recordul din Franța vine într-un context în care mai multe state europene se confruntă cu episoade repetate de caniculă, incendii de vegetație și secetă severă.

Fenomene similare au fost înregistrate și în sudul și estul Europei, inclusiv în România, unde temperaturile extreme și lipsa precipitațiilor au determinat autoritățile să emită avertizări de caniculă și să monitorizeze atent evoluția rezervelor de apă și a riscului de incendii.

Meteorologii atrag atenția că astfel de episoade devin tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice, iar verile cu temperaturi record și perioade îndelungate de secetă ar putea deveni o realitate tot mai obișnuită pe continent.

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