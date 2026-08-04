Surse Reuters: Statele Unite au folosit „aproape toate” rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul războiului cu Iranul

Armata americană a folosit „aproape toate” rachetele de mare precizie cu rază lungă de acțiune în timpul războiului cu Iranul, au dezvăluit, sub protecția anonimatului, trei surse pentru agenția Reuters.

Informația generează îngrijorări în legătură cu gradul de pregătire al armatei pentru conflicte viitoare.

Potrivit a două dintre sursele Reuters, rachetele sunt în principal armele sol-sol ale Armatei, cunoscute sub denumirea de Sisteme de Rachete Tactice ale Armatei (ATACMS) și Rachete de Lovitură de Precizie (PrSM).

Aceleași surse au refuzat să menționeze pentru Reuters câte rachete din fiecare tip mai au Statele Unite la dispoziție.

Epuizarea stocurilor de rachete ar putea limita capacitatea SUA de a descuraja adversarii

SUA și Israel au lansat un război împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, iar președintele american Donald Trump estima că acesta va dura puțin timp. Cu toate acestea, conflictul nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit, iar cele trei surse Reuters și-au exprimat îngrijorarea că epuizarea stocurilor de rachete ar putea limita capacitatea SUA de a descuraja adversarii, inclusiv Rusia și China.

Într-o declarație la solicitarea Reuters, Casa Albă a subliniat că Statele Unite dispun de „mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume” și „mult mai multe decât avem nevoie”.

„Companiile noastre din domeniul apărării produc, în acest moment, mai multe muniții decât au produs vreodată, pe lângă faptul că își extind fabricile și echipamentele la niveluri record”, se mai arată în reacția transmisă agenției Reuters.

Pe de altă parte, una dintre surse a afirmat că reducerea stocurilor de rachete ATACMS și PrSM reflectă o decizie a administrației Trump de a evita modalități mai riscante de a ataca ținte iraniene, cum ar fi utilizarea avioanelor pilotate pentru lansarea bombelor.

Liderii militari l-au avertizat pe Trump că stocurile de arme defensive se diminuează

Două dintre surse au declarat pentru Reuters că liderii militari americani l-au avertizat de câteva săptămâni pe Donald Trump că stocurile de arme defensive se diminuează.

În plus, Un raport publicat săptămâna trecută de către CSIS arăta că între februarie și iulie, aproximativ 65% din rachetele interceptoare Patriot au fost consumate și că numărul rachetelor interceptoare de rachete balistice THAAD din stocurile SUA era cu cel puțin 38% mai mic decât la începutul războiului, mai notează Reuters.

Munițiile cu rază lungă de acțiune permit lovituri precise de la o distanță sigură. Rachetele ATACMS furnizate de SUA au jucat un rol semnificativ în războiul din Ucraina, permițând forțelor ucrainene să atace ținte din interiorul Rusiei.