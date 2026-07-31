Trump își schimbă poziția: Spune că Statele Unite nu au fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachete Patriot

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite nu au fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru producerea sistemelor de rachete Patriot, revenind asupra uneia dintre prioritățile principale ale Kievului în războiul lansat de Rusia.

Potrivit CNBC, liderul de la Casa Albă a afirmat că SUA și Ucraina încă „discută despre acest subiect”.

„Este un pas important. În cazul președintelui Zelenski, acesta ar dori să primească câteva rachete Patriot și câteva rachete Tomahawk, care, după cum știți, sunt letale — una ofensivă, una defensivă. Trebuie să fii foarte chibzuit, dar și foarte prudent. Deocamdată nu am fost de acord cu asta. Discutăm despre acest lucru, dar este dificil să oferi acest tip de tehnologie. Și nu cred că s-ar întâmpla vreodată, dar, știți, există oameni cărora le oferi această tehnologie și care, într-o zi, s-ar putea întoarce împotriva ta”, a spus Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului, notează Reuters.

Schimbare de poziție față de cea de acum trei săptămâni

Schimbarea aparentă de poziție a lui Trump a survenit, de asemenea, pe fondul îngrijorărilor crescânde că SUA își epuizează stocurile de armament de vârf, inclusiv sistemele Patriot, întrucât războiul din Iran nu dă semne să se încheie.

În urmă cu trei săptămâni, la summitul NATO, Trump i-a spus lui Zelenski faptul că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot.

„Îi vom da o licență pentru a produce Patriots. În acest fel, el nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient. Fă-le tu însuți”, a spus Trump la momentul respectiv.

De asemenea, schimbarea de poziție a lui Trump vine la câteva zile după ce el l-a primit pe Zelenski la Casa Albă, iar liderul ucrainean a catalogat discuția avută cu Trump drept una „fructuoasă” pe tema licențelor pentru sistemele Patriot.

Zelenski a afirmat de mai multe ori că sistemul Patriot este esențial pentru capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice lansate din Rusia.