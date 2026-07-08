Trump anunță că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot: să nu se mai plângă Zelenski că nu-l ajutăm

Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski în timpul summitului NATO de la Ankara, Turcia. Potrivit Clash Report, Trump l-a anunțat pe Zelenski în fața jurnaliștilor că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot.

„Îi vom da o licență pentru a produce Patriots. În acest fel, el nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient. Fă-le tu însuți”, a transmis Donald Trump.

În timpul discuției, el a dezvăluit că dezvoltat o relație bună cu Zelenski.

„Am dezvoltat o relație bună cu Zelenski. De la Biroul Oval până acum. (…) Cred că va construi o țară grozavă. Cred că o va construi. Avem un mic interes în acea țară acum, deoarece avem niște terenuri în acea țară. Avem minerale. Este printre cele mai bogate. Ucraina are unele dintre cele mai bune terenuri din lume pentru pământurile rare”, a adăugat Donald Trump.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, președintele SUA a spus că loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești reprezintă o escaladare care poate ajuta pentru a pune capăt situației.”

Totodată, Trump a explicat de ce nu a putut opri războiul din Ucraina.

„Ei bine, am soluționat multe războaie. Și acesta este cel pe care l-am crezut, probabil, cel mai ușor dintre toate. Dar Putin este un personaj dificil”, a precizat Donald Trump.

Întâlnirea celor doil lideri a avut la Ankara în timpul summitului care i-a reunit pe toți liderii NATO.