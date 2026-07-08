Gafele lui Trump: a spus că Japonia a atacat un portavion american și l-a confundat pe Zelenski cu Putin

Gafele au fost făcute miercuri în timpul unor declarații comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Donald Trump a spus că „Republica Islamică a Japoniei a atacat portavionul american”. El a confundat Japonia cu Republica Islamică a Iranului cu care SUA este în conflict.

În timpul declarațiilor de presă el a întrebat un jurnalist dacă nu dorește să-i pună o întrebare lui Putin. El a arătat spre președintele ucrainean Volodimir Zelenski aflat lângă el.

Gafele lui Trump și glumele lui Zelenski

Întrebat de președintele SUA dacă va merge la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, Zelenski a răspuns la rândul lui cu o ironie.

„Este dificil. Sunt o mulțime de drone ucrainene acolo”, a răspuns Zelenski.

Întâlnirea celor doi lideri a avut la Ankara în timpul summitului care i-a reunit pe toți liderii NATO.