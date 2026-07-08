Estonia va cumpăra drone din Ucraina. Țările vor produce în comun și alte sisteme de apărare

Astfel, datorită documentului ce a fost semnat, marți, în marja summitului NATO de la Ankara, Estonia și Ucraina își vor întări cooperarea în Apărare.

Acordul include și schimbul de expertiză în domeniul tehnologiei dronelor, al securității cibernetice, dar și al tehnologiei informației și inovației militare, potrivit Euronews.

Premierul estonian apreciază că Ucraina „a dezvoltat una dintre cele mai competitive industrii de apărare din lume”, pe fondul invaziei la scară-largă a Rusiei.

Oficialul estonian a precizat că o cooperare mai strânsă cu Ucraina în ceea ce privește securitatea „va aduce beneficii capacității de apărare și industriei de apărare” a Estoniei, dar și Ucrainei.

Restricții de export pentru done, dar și alte tipuri de armament

Michal a mai precizat că produsele din domeniul Apărării „au fost supuse până acum unor restricții de export foarte stricte”, potrivit unui comunicat de presă publicat de guvernul estonian.

Datorită noului Acord, Estonia va cumpăra primi produse din domeniul apărării dezvoltate de Ucraina. Țara ar putea colabora alături de Kiev și pentru producerea în comun a unor sisteme, în funcție de nevoile Forțelor de Apărare Estoniene.

„Este important pentru Estonia să creeze cât mai multă capacitate de luptă posibil din fiecare euro și, dacă este posibil, preferăm, de asemenea, producția locală”, a declarat Michal, premierul estonian.

Acordul ar permite unor companii mixte să înceapă producția în Estonia și Ucraina, Kievul furnizând aprobările de export necesare pentru anumite tehnologii, a adăugat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur.

Acordul nu include angajamente financiare din partea Estoniei.

Acordul dintre Estonia și Ucraina vine pe fondul eforturilor țărilor europene de a coopera mai strâns alături de Kiev în sectorul industriei de Apărare, în special în ceea ce privește dronele, războiul electronic sau noile tehnologii de luptă. Companiile ucrainene au acumulat o vastă experiență în aceste domenii, pe fondul invaziei Rusiei care continuă de 4 ani.