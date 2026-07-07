Olanda avertizează că NATO va exercita presiuni asupra aliaților care nu plătesc destul pentru apărare

Declarațiile au fost date în marja summitului NATO de la Ankara. Agenda primei zile de summit se va concentra pe numeroase anunțuri privind investițiile în domeniul apărării din partea țărilor membre NATO, care se estimează că vor atinge un total de sute de miliarde de euro, potrivit Euronews.

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a îndemnat aliații să-și transforme angajamentul de a crește cheltuielile în capacități concrete, precum sistemele de apărare Patriot, tehnologia dronelor și muniția.

„Aici, la Ankara, mă aștept ca țările să prezinte planuri clare, concrete și credibile pentru a atinge obiectivul de 5%”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea summitului. Vom anunța contracte noi în valoare de zeci de miliarde, care vor asigura echipamentul esențial de care avem nevoie pentru descurajare și apărare”, a declarat șeful NATO.

În 2025, cheltuielile de bază pentru apărare ale Europei și Canadei au crescut cu 122 de miliarde de euro într-un singur an, ceea ce reprezintă o creștere de 20%.

Trei aliați vor fi supuși presiunilor din partea NATO

Deși majoritatea țărilor sunt în măsură să prezinte un plan credibil pentru atingerea noilor obiective de cheltuieli, trei aliați nu au atins încă obiectivul inițial de 2%: Albania, Cehia și Slovenia.

Acești aliați ai NATO urmează să fie supuși presiunilor pentru a asigura că alocă fonduri suficiente propriilor capacități, pentru a face față realității amenințărilor moderne, potrivit sursei citate.

„Anul trecut, la Haga, am promis multe. Dar aceste promisiuni au valoare doar dacă le îndeplinim cu adevărat. Astăzi, sper să văd acest lucru din partea colegilor mei. Iar cu colegii care nu își îndeplinesc angajamentele, voi discuta și cu ei, pentru că trebuie să facem acest lucru împreună”, a declarat ministra Apărării din Oldanda, Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

Discuții cu privire la instensificarea angajamentului Aliațior în ceea ce privește contribuțiile în apărare la NATO, au avut și în cadrul summitului B9 la București, atunci când Mark Rutte, alături de Nicușor Dan, au anunțat formarea NATO 3.0, care a fost încurajat și de șeful Apărării Americane, Pete Hegseth.