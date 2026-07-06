Monedele speciale sunt concepute pentru a comemora găzduirea liderilor alianței de către Turcia, rămânând în același timp mijloc legal de plată pentru uzul zilnic, potrivit unui comunicat emis de agenția de stat Anadolu.

Monedele „comemorative” sunt bătute pe cea bimetalică de circulație existentă de 5 ₺. O față prezintă sigla NATO, locul de desfășurare a summitului și datele, împreună cu o grafică a Complexului Prezidențial. Cealaltă față păstrează designul standard utilizat pe monedele de 5 ₺ în circulație.

Monetăria a produs deja un lot inițial de 100.000 de monede și intenționează să bată încă 400.000 în timpul summitului, ajungând la o producție totală de 500.000, anunță presa turcă.

Lansarea își propune să păstreze memoria celui de-al 36-lea Summit al liderilor NATO, oferind totodată publicului o monedă specială de circulație, care poate fi utilizată în tranzacțiile zilnice.

Direcția Generală de Monetărie și Imprimare a Timbrelor a introdus pentru prima dată moneda bimetalică de 5 ₺ în 2023, emitând 21,78 milioane de monede în anul de debut. Distribuția a accelerat la 162,63 milioane de monede în 2024 și 172,79 milioane în 2025.

Monetăria a lansat deja 67,69 milioane de monede de 5 ₺ în primele șase luni ale anului 2026, alături de 90,44 milioane de monede de 1 ₺, ceea ce a dus la emisiunea totală de monede pentru toate denominațiile din acest an la 169,96 milioane.

Din 2009, Direcția Generală de Monetărie și Imprimare a Timbrelor a pus în circulație peste 13,03 miliarde de monede din toate denominațiile, inclusiv 424,9 milioane de monede de 5 ₺.

Al 36-lea Summit al Liderilor NATO

Cel de-al 36-lea Summit al Liderilor NATO debutează marți, 7 iulie 2026, la Ankara, transformând capitala Turciei într-un centru de securitate maximă. Agenda oficială combină discuții strategice la nivel înalt cu forumuri economice și măsuri de securitate fără precedent.

Luni, 6 iulie, a avut loc deschiderea oficială prin conferința de presă a Secretarului General al NATO, Mark Rutte.

Marți, 7 iulie: Va avea loc lansarea Forumului Industriei de Apărare NATO la ATO Congresium. Acesta reunește guverne și lideri din industrie pentru a stimula colaborarea transatlantică.

Mark Rutte, alături de vicepreședintele turc Cevdet Yılmaz și ministrul apărării Yaşar Güler, vor deschide lucrările oficiale.

Cina liderilor va avea loc marți seara. Evenimentul include dineul oficial de stat la care participă liderii celor 32 de state membre, inclusiv Donald Trump și oficiali ai UE.

Miercuri, 8 iulie: Sesiunile plenare ale Consiliului Atlanticului de Nord la Complexul Prezidențial Beştepe. Întâlniri bilaterale critice între gazda Recep Tayyip Erdoğan și oficialii europeni.

Teme de discuție și măsuri de securitate

Subiecte critice de discuție vor fi:

Sprijinul pentru Ucraina : Statele aliate urmează să formalizeze un ajutor militar substanțial de 70 de miliarde de euro pentru 2026. : Statele aliate urmează să formalizeze un ajutor militar substanțial de 70 de miliarde de euro pentru 2026.

Investiții în apărare : Evaluarea promisiunilor statelor membre privind alocarea bugetară din PIB și creșterea producției industriale.

Securitatea Flancului Estic: Reevaluarea apărării colective ca urmare a incidentelor recente cu drone de la granițele NATO.

Măsuri severe de securitate în Ankara: