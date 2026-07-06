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Slovacia, înaintea summitului NATO: Vom susține concluziile evenimentului, dar nu vom contribui financiar suplimentar la asistența militară pentru Kiev

Slovacia va susține concluziile summitului NATO de la Ankara din această săptămână, însă nu va oferi contribuții financiare suplimentare sau împrumuturi pentru asistență militară pentru Ucraina, a anunțat președintele țării, Peter Pellegrini.
Slovacia, înaintea summitului NATO: Vom susține concluziile evenimentului, dar nu vom contribui financiar suplimentar la asistența militară pentru Kiev
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 iul. 2026, 19:26, Știri externe
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Peter Pellegrini, președintele Slovaciei, a anunțat luni, înainte de summitul NATO, că țara sa va susține concluziile evenimentului, însă nu va contribui financiar suplimentar la asistența militară destinată Ucrainei.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe X, după un dejun de lucru al acestuia cu premierul slovac Robert Fico și cu ministrul de externe Juraj Blanár.

„După întâlnirea cu prim-ministrul Robert Fico și cu ministrul de externe Juraj Blanár, înaintea summitului NATO, pot confirma că Slovacia are o poziție unitară. Vom susține concluziile summitului, în timp ce orice contribuții financiare pentru ajutorul militar acordat Ucrainei rămân voluntare pentru fiecare aliat în parte. Slovacia nu va oferi contribuții financiare suplimentare sau împrumuturi pentru asistență militară, dar vom continua ajutorul umanitar, sprijinul pentru infrastructura energetică a Ucrainei și alte forme de asistență neletală”, a scris Pellegrini pe X.

Potrivit agenției TASR, președintele slovac a subliniat că Bratislava o să continue să ajute Kievul în domeniul umanitar, prin sprijinirea infrastructurii energetice și furnizarea de sisteme neletale

„Negocierile comune între guvernele Republicii Slovace și Ucrainei vor continua, următoarea rundă fiind planificată după lunile de vară, la Lviv”, a concluzionat el.

Summit cu miză mare la Ankara

Summitul NATO din acest an se desfășoară în perioada 7-8 iulie, la Ankara, în Turcia. Summitul va reuni liderii celor 32 de state membre ale Alianței, între participanți aflându-se și Donald Trump, președintele SUA.

Reuniunea din capitala Turciei va fi dedicată transformării angajamentelor asumate de aliați în investiții și capabilități militare concrete.

Amenințările liderului de la Casa Albă de a reduce rolul Statelor Unite în NATO – sau de a se retrage complet din acesta – i-au determinat pe alți membri să exploreze potențiale noi aranjamente de securitate. Trump i-a acuzat, de asemenea, pe aliații NATO de lipsă de loialitate pentru că nu au susținut războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, căruia mulți dintre acești parteneri i-au opus.

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