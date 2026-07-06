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Anita Anand, primită la Cotroceni de președintele Nicușor Dan, în cadrul vizitei oficiale în România

Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, efectuează luni o vizită oficială în România, în cadrul căreia s-a întâlnit cu ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan.
Anita Anand, primită la Cotroceni de președintele Nicușor Dan, în cadrul vizitei oficiale în România
Andrei Rachieru
06 iul. 2026, 16:38, Politic
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Vizita are loc la invitația ministrului Oana Țoiu.

Agenda discuțiilor dintre Anita Anand și Oana Țoiu a inclus consolidarea relației bilaterale româno-canadiene, cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul Summitului NATO de la Ankara, a informat duminică Ministerul Afacerilor Externe.

După consultările oficiale, cei doi miniștri au susținut o conferință de presă comună.

Ulterior, ministrul canadian de Externe a fost primit de președintele Nicușor Dan, discuțiile de la Palatul Cotroceni vizând cooperarea bilaterală și coordonarea în cadrul NATO și al parteneriatelor strategice.

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