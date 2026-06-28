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VIDEO EXCLUSIV | Ambasadoarea Peru în România: L-aș invita la masă – Cum convinge o diplomată o țară întreagă în 20 de secunde

Gloria Olivares Portocarrero, ambasadoarea Peru în România, Republica Moldova și Macedonia de Nord, a acordat în exclusivitate pentru Mediafax un interviu „Ping Pong" în care a vorbit despre relația dintre cele două țări, miturile false despre Peru și ce înseamnă puterea feminină în diplomația anului 2026.
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O invitație la masă în loc de un discurs, acesta este secretul Gloriei Olivares Portocarrero pentru a convinge un român să aleagă Peru ca următoare destinație. Dincolo de Machu Picchu și lame, diplomata acreditată în trei state a descoperit la București o sărbătoare pe care n-o găsești în niciun manual de protocol: Dragobetele. Mesajul ei? Că peruanii sunt bine pregătiți, și că diplomația adevărată se face din convingere, nu din birou.

INTERVIU

Gloria Olivares Portocarrero: Gloria Olivares Portocarrero
Reporter: Formarea și funcția actuală.
Gloria Olivares Portocarrero: Relații Internaționale, ambasadoare a Peru în România, Republica Moldova și Macedonia de Nord.
Reporter: Descrie România în trei cuvinte.

Dragobete, o lecție de cultură

Gloria Olivares Portocarrero: Dezvoltare, reziliență, tradiții.
Reporter: Ce obicei românesc v-a surprins în prima lună aici?
Gloria Olivares Portocarrero: Sărbătoarea de Dragobete.
Reporter: Un mit despre Peru în care românii cred și care este complet fals.
Gloria Olivares Portocarrero: Că în Peru sunt doar munți. Avem și oceane minunate și Amazonul imens.
Reporter: Dacă România și Peru ar fi personaje de telenovelă, cum ar arăta relația lor?
Gloria Olivares Portocarrero: M-aș gândi la un cuplu tânăr: ei locuiesc în cartiere diferite, se întâlnesc în autobuz și încep să își povestească multe lucruri.
Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectură obligatorie pentru orice diplomat?
Gloria Olivares Portocarrero: „Arta diplomației” – Harold Nicholson.
Reporter: Cum ați convinge un român în 20 de secunde că Peru este destinația pe care o căutați fără să știe încă?

Ce nu știe Europa

Gloria Olivares Portocarrero: L-aș invita la masă.
Reporter: Machu Picchu, lama și ceviche, ce ar mai trebui să știe lumea despre Peru ?
Gloria Olivares Portocarrero: Că Peru este una dintre cele mai vechi civilizații din lume, și anume civilizația incașilor.
Reporter: Ce au în comun un român și un peruan?
Gloria Olivares Portocarrero: Creativitatea, mândria și respectul pentru tradiții.
Reporter: Cu ce personalitate din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?
Gloria Olivares Portocarrero: Cu Ștefan cel Mare.
Reporter: Dacă America Latină ar fi un serial Netflix, Peru ar fi episodul pilot sau finalul de sezon?
Gloria Olivares Portocarrero: Cred că finalul de sezon ar fi un final fericit.

Puterea feminină în 2026

Reporter: Care este cea mai mare greșeală pe care o face Europa când privește America Latină?
Gloria Olivares Portocarrero: Că toate țările sunt la fel.
Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră „puterea feminină” în diplomație în 2026?
Gloria Olivares Portocarrero: Șanse egale.
Reporter: Care este cel mai frumos loc din România pe care l-ați vizitat?
Gloria Olivares Portocarrero: Mănăstirile pictate din Bucovina.
Reporter: Un sfat pentru tânărul care vrea să devină ambasador.
Gloria Olivares Portocarrero: Să vedeți diplomația nu doar ca pe un job, ci ca pe un mod de viață în slujba țării sale.
Reporter: Ce doriți să spuneți oamenii despre dumneavoastră când nu mai sunteți în încăpere?
Gloria Olivares Portocarrero: Cât de bine pregătiți sunt peruanii.

 

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