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Ambasada SUA la București are un nou adjunct al șefului misiunii. Diplomatul David Galbraith se alătură echipei conduse de Darryl Nirenberg

Ambasada Statelor Unite în România a anunțat numirea diplomatului David Galbraith în funcția de adjunct al șefului misiunii de la București.
Ambasada SUA la București are un nou adjunct al șefului misiunii. Diplomatul David Galbraith se alătură echipei conduse de Darryl Nirenberg
Sursa foto: Facebook/Ambasada SUA din București
Maria Nițu
05 aug. 2026, 11:14, Politic
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Ambasada Statelor Unite în România a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că David Galbraith este noul adjunct al șefului misiunii diplomatice de la București. Diplomat de carieră și ofițer superior al Serviciului Diplomatic American, David Galbraith „aduce cu sine o vastă experiență internațională”.

„Suntem încântați să îl întâmpinăm pe David Galbraith în calitate de nou adjunct al șefului misiunii la Ambasada SUA din București!”, a transmis Ambasada Statelor Unite în România.

Potrivit instituției, David Galbraith este ofițer superior al Serviciului Diplomatic American și va întâmpina noua funcție de la București având în spate o vastă experiență pe plan extern.

La Ambasada SUA din București, David Galbraith va fi „sub conducerea ambasadorului Nirenberg”.

„În calitate de ofițer superior al Serviciului Diplomatic American, David aduce cu sine o vastă experiență internațională, acumulată în cadrul misiunilor sale din Columbia, Birmania, Venezuela, Irak, Arabia Saudită și Egipt, precum și din funcțiile de conducere de nivel înalt ocupate la Washington, inclusiv la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. El se alătură echipei noastre într-un moment în care parteneriatul dintre SUA și România continuă să se consolideze și ne bucurăm să îl avem alături de noi, sub conducerea ambasadorului Nirenberg.”, se arată în mesajul publicat de Ambasada SUA.

Reprezentanții misiunii diplomatice i-au adresat și un mesaj de bun venit noului oficial.

„Bine ați venit la București, domnule Galbraith!”, au transmis reprezentanții Ambasadei.

„P.S. După ce a studiat limba română înainte de sosirea sa (și i-a plăcut foarte mult!), abia așteaptă să o vorbească alături de partenerii și prietenii din întreaga Românie.”, se mai arată în mesajul Ambasadei Statelor Unite în România.

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