Cristian Bușoi: „Redeschiderea unităților de producție pe bază de cărbune este extrem de periculoasă”. Avertismentul secretarului de stat în Ministerul Energiei

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi a transmis, miercuri, că „ideea de a redeschide unități de producție pe bază de cărbune care au fost deja închise și pentru care România a primit deja bani pentru a face proiecte alternative sună bine politic, dar este extrem de periculoasă”.

„Penalități financiare semnificative”

Potrivit acestuia, decizia „poate atrage penalități financiare semnificative și poate afecta credibilitatea României în fața partenerilor europeni”.

Cristian Bușoi a scris pe contul său de Facebook că România se concentrează pe menținerea în funcțiune a Unității de la Turceni, parte din jalonul 119A.

„În acest context, eforturile Guvernului României, ale premierului Ilie Bolojan, ale ministrului Dragoș Pîslaru și ale Ministerului Energiei se concentrează pe menținerea în funcțiune a Unității de la Turceni”, a scris Bușoi.

De asemenea, „avem în sprijinul demersului nostru concluziile studiului validat și de ACER, precum și realitatea dificilă din aceste zile cu care se confruntă România și întreaga regiune”, a adăugat acesta.

Cu toate acestea, trebuie „să facem diferența între negocierea menținerii temporare a unor capacități energetice și anularea, printr-o modificare legislativă, a unei reforme deja asumate, validate și finanțate”, specifică el.

Avertismentul lui Cristian Bușoi

Secretarul de stat în Ministerul Energiei avertizează în privința consecințelor pe care le poate avea România.

„Blocarea cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din PNRR, penalități care pot ajunge la peste 1 miliard de euro și punerea în pericol a fondurilor destinate spitalelor, școlilor și infrastructurii. Inclusiv a unor proiecte energetice importante”, avertizează Bușoi.

Astfel, el transmite că „interesul României trebuie să prevaleze în fața oricăror interese politice”.

„Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan negociază cu Comisia Europeană și utilizează toate instrumentele și soluțiile posibile pentru a proteja sistemul energetic național, fără a pune în pericol fondurile europene de care România are nevoie”, a mai menționat el.

Cristian Bușoi a conchis cu ideea că „avem nevoie de responsabilitate, claritate și decizii echilibrate, care să protejeze atât securitatea energetică a României, cât și interesele financiare ale țării”.