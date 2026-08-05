Nicușor Dan anunță publicarea declarațiilor de avere și de interese ale partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri faptul că au fost publicate declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru.

„În spiritul transparenţei şi pentru a înlătura orice speculaţii, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declaraţiile sale de avere şi de interese”, a scris preşedintele pe reţeaua X.

Ce menționează declarația de avere a Mirabelei Grădinaru

Potrivit declarației de avere publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, Mirabela Grădinaru deține opt terenuri (șapte sunt în județul Vaslui). Unul dintre terenuri este cumpărat, iar celelalte sunt moștenite.

În plus, Mirabela Grădinaru are și două case de locuit, ambele în județul Vaslui, pe care le-a dobândit în 2025 de la membrii familiei.

De asemenea, ea mai deține 2 autovehicule, un Renault Clio și un Opel Vectra, cumpărate în 2016, respectiv în 1992.

Mirabela Grădinaru nu declară bijuterii cu valoare peste 5.000 de euro. Deține acțiuni în valoare de 4.000 de euro a Renault, prin programul de acționariat dedicat angajaților.

Ce salariu încasează Mirabela Grădinaru

Ea este angajată la Automobile Dacia S.A., iar venitul actual declarat este de 158.360 de lei, respectiv 13.197 de lei pe lună. Comparativ, Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), că venitul său ca șef al statului este mai mic decât cel pe care îl avea atunci când a fost primarul general al Capitalei.

„Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, a precizat Nicușor Dan într-un interviu acordat FAZ în 18 iulie 2025.

Totodată, un împrumut acordat în nume personal către Asociația S.O.S. Orașul, unde ea deține funcția de președinte, se ridică 116.563 de lei.

În plus, partenera președintelui a declarat că are două credite la ING, unul în valoare de 1.760 de lei, scadent în acest an, și altul în valoare de 50.000 de lei, contractat în anul 2021 și scadent în 2026.

Context

La începutul acestei săptămâni, amendamentul AUR privind declararea averii a „concubinilor”, „partenerilor de viață” – care vizează situația Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan – a trecut de Camera Deputaților.

„Soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese”, prevede un amendament aprobat la Cameră şi susţinut de AUR şi PSD.

În continuare, legea ANI va intra astăzi în comisii și în plen, pentru a fi supus votului.