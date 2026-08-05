UPDATE 13.15. Amendamentul care o vizează pe Mirabela Grădinaru – prin instituirea declarării averii – a fost adoptat de Comisia Juridică a Senatului și intră la vot în plen.

Amendamentul care vizează situația juridică a lui Dominic Fritz, liderul USR, a fost adoptat de Comisia Juridică a Senatului.

Senatorii decid astăzi în mod definitiv pe Legea Integrității. Amendamentele care îi vizează pe Dominic Fritz, președintele USR – amendament PSD, și pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan – amendament AUR – continuă să genereze dezbateri între blocul PSD- AUR, pe de o parte, și blocul politic PNL – USR.

După dezbaterea în comisia juridică din Senat, textul noii legi a Integrității urmează să intre pentru dezbatere și vot final în plenul Senatului, cameră decizională în acest caz.

Amendamentele care îi vizează pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru

Camera Deputaților a adoptat luni noua variantă a Legii integrității, cu două amendamente în dispută.

Primul amendament aparține PSD și vizează situația lui Dominic Fritz, președintele USR, condamnat definitiv pentru conflict de interese. Prevederea este următoarea:

Norme tranzitorii. Art XIV. 1 Persoanelor față de care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese – și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respectivă a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția de demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 2. Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi – le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești după caz. Autor: Grupul Parlamentar PSD .

Al doilea amendament aparține AUR și vizează declararea averii de către Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Astăzi, înainte de votarea legii în noua formă, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarația de avere și de interese.

După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins: (9) Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general și cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese, în aceleași termene și condiții prevăzute la alin. (1)–(7). Autor grup parlamentar AUR

Vot final pe Legea Integrității

Plenul Senatului are astăzi pe ordinea de zi – dezbaterea și adoptarea finală a următoarelor proiecte de lege:

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii. – adoptată de Camera Deputaţilor – procedură de urgență

– Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu handicap și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. – procedură de urgență

și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2025 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022. – procedură de urgență

Înainte de adoptarea finală a legii, marți, prefectul USR de Timiș, prefectul USR de Timiș i-a tăiat simbolic cu 10% salariul președintelui USR, înainte de motivarea oficială de condamnare a instanței. Potrivit documentelor publicate de Mediafax, ANI nu a răspuns solicitărilor prefectului privind sancțiunea aplicabilă.

PSD l-a acuzat ieri de abuz pe prefectul de Timiș în încercarea de a-l salva pe Dominic Fritz și a cerut sesizare MAI, ANI și a Parchetului General.

Dominic Fritz, liderul USR, a fost condamnat definitiv pe 5 iunie, de Curtea Supremă de Justiție, de conflict de interese administrativ, situație în care își putea pierde mandatul de primar al Timișoarei și ar fi putut avea o interdicție de a mai candida la o funcție publică timp de 3 ani.

Dacă noua Lege a Integrității va fi adoptată astăzi de Senat, ea merge merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.