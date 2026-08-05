Marius Budăi: Definiția „partenerului de viață” din legea ANI trebuie clarificată prin norme de aplicare

Întrebat, la RFI, cum este definit „partenerul de viață” în lege, Budăi a declarat că sunt necesare clarificări suplimentare. El se referă la amendamentul AUR, susținut de PSD, care prevede ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea. Legea ANI a trecut de Camera Deputaților, însă forma acesteia este controversată. PSD a propus ca legea să se aplice retroactiv.

Cu toate acestea, AUR vrea ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor, concubinele, să-și declare de asemenea averea.

Ce este „partenerul de viață” din legea ANI?

„Aici vor trebui să vină norme secundare, care să clarifice foarte clar acest aspect. Nouă ni s-a explicat, în momentul în care am cerut explicații înaintea votului din Parlament, că vorbim de cei care locuiesc împreună, care sunt declarați că locuiesc împreună, dar aceste lucruri trebuie clarificate și aici este un punct unde trebuie ca prin legislația secundară, prin normele de aplicare, să se clarifice foarte clar acest aspect”, a spus Budăi.

Întrebat cum a votat PSD amendamentul AUR în condițiile în care definiția nu este încă suficient de clară, Marius Budăi a răspuns că parlamentarii au primit explicații înainte de vot.

„Nu, am votat acest amendament în cunoștință de cauză, explicându-ni-se, nefiind eu jurist, nu intru în explicații juridice, pentru că subiectul este extrem de sensibil și acolo unde nu ține de profesia mea, nu mă hazardez să explic, las juriștii să explice și cu siguranță, juriștii vor explica mult mai bine ca mine”.

În ceea ce privește acuzațiile că legea ANI s-ar putea aplica retroactiv, deputatul PSD a respins această interpretare.

„Eu am văzut constituționaliști la televizor care au explicat că nu este cazul, am discutat personal cu domnul ministru Radu Marinescu, nu este cazul”, a afirmat Budăi.

După ce i s-a atras atenția că Radu Marinescu este membru PSD, deputatul a precizat că a discutat cu acesta din perspectivă profesională, nu politică.

„Nu… în discuția personală cu mine, domnul Marinescu avea să discute politic, nu profesional… L-am întrebat personal să-mi explice profesional dacă acel amendament și de ce acel amendament și care sunt argumentele, eu nefiind jurist, nu se aplică… nu e cazul să fie ceea ce dvs. ați acuzat, preluând o informație din zbor”, a spus social-democratul.

Ce spune despre mandatul lui Fritz

Întrebat dacă, în forma adoptată de Camera Deputaților, legea ar putea duce la pierderea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz, Budăi a răspuns că acesta ar fi trebuit să își piardă mandatul cu mult înainte.

„Nu, domnul Fritz trebuia de mult timp să-și piardă mandatul, pentru că este o întreagă listă de primari din țară, de la mai multe partide politice, care și-au pierdut mandatul exact pentru conflict de interese, așa cum este condamnat definitiv și domnul Fritz. Și dacă nu era domnul Fritz condamnat definitiv, noi nu aveam această discuție, că nu era cazul să sară USR în sus, care USR și-a construit întreaga carieră a dumnealor pe «Fără penali în funcții publice», dar acum trebuie să completeze: «Fără penalii altora, dar cu penalii noștri»”, a declarat Budăi.