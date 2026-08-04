„Am semnat ordinul pentru aplicarea sancţiunii disciplinare de diminuare a indemnizaţiei cu 10 la sută pe o perioadă de 6 luni domnului Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara. Ieri ANI a publicat un comunicat în care spune că au 122 de cazuri de conflict de interese în lucru şi în niciunul nu s-a dispus încetarea mandatului de primar”, a spus primarul USR de Timiș, Paul Finta.

Mișcările prefectului USR: ANI comunică că raportul instituției a rămas definitiv

Documentele obținute în exclusivitate de Mediafax arată că pe 2 iulie 2026, Prefectul USR de Timiș, Paul Finta, a primit de la ANI un răspuns care arăta că raportul instituției prin care Dominic Fritz a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese administrativ – a rămas definitiv prin decizia Înaltei Curți.

ANI cere prefectului să aplice legea în cazul Dominic Fritz

Prin aceeași adresă, ANI cerea prefectului să aplice legea, în sensul sancționării lui Dominic Fritz, președintele USR.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”, se arată în Legea ANI.

Prefectul USR a coroborat texte de lege, întreabă Ministerul de Interne și decide sancțiune simbolică

În urma avertismentului ANI, prefectul USR a ales să aplice o sancțiune mai degrabă simbolică pentru președintele USR, Dominic Fritz: tăierea indemnizației cu 10% pe 6 luni.

„Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”:

Prefectul Paul Finta justifică măsura scriind în document că a coroborat texte de lege iar raportul de evaluare al ANI, rămas definitiv, se referă la articolul care indică diminuarea salariului lui Dominic Fritz.

Prefectul a cerut și Ministerului de Interne în iulie 2026 să transmită un punct de vedere pe temă și susține în document că Internele i-au indicat același art 228 din Codul Administrativ.

Prefectul întreabă de 2 ori ANI despre sancțiunea pentru Fritz, ANI nu răspunde. Instanța de judecată e suverană

În plus, Paul Finta a cerut și ANI prin două adrese – 8 iulie și 27 iulie- ca să-i comunice sancțiunea aplicabilă pentru Dominic Fritz, iar ANI nu a răspuns.

Ca atare, prefectul USR, considerând că raportul ANI pe baza căruia Dominic Fritz a fost condamnat definitiv, și fără a aștepta motivarea instanței de judecată, a emis ordinul prin care liderul USR să fie sancționat pentru faptă cu o sancțiune disciplinară aproape simbolică: tăierea indemnizației cu 10% pe 6 luni.

Însă, în lipsa motivării deciziei de condamnare, sancțiunea poate fi considerată provizorie, arată surse judiciare. Doar instanța de judecată comunică hotărârea în aceste cazuri în care este suverană, și nu Agenția Națională de Integritate ca parte în dosar.

Prin efectele legii, în funcție de motivarea instanței, după condamnarea definitivă a lui Dominic Fritz pentru conflict de interese administrativ legat de semnarea unui document urbanistic, efectele puteau fi pierderea mandatului de primar și interdicția de a mai candida timp de 3 ani la o funcție publică.

Dominic Fritz: „Iau act de această sancțiune cu capul sus”

„Azi am primit sancțiunea oficială pentru ”conflictul de interese” din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea.

Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar.

Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar.

Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi.

Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat.

Amenințarea nu mi se mai adresează mie. Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: ”Legea dispune numai pentru viitor”).