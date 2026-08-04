Scandalul „conflictului de interese”. Ce sancțiune a primit Dominic Fritz de la Prefectura Timiș

Prefectura județului Timiș a decis să-l sancționeze pe Fritz cu o tăiere a indemnizației de primar în valoare de 10% pe o perioadă de șase luni. Măsura a fost luată în urma scandalului privind „conflictul de interese”. Imediat, primarul orașului Timișoara a reacționat printr-un mesaj publicat online.

„Azi am primit sancțiunea oficială pentru ”conflictul de interese” din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea. Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar”, a transmis Dominic Fritz.

Primarul a vorbit despre o campanie a PSD pe principiul „stai în banca ta, sunt oameni mai mari ca tine la București”.

„Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar. Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi. Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat”, a adăugat Fritz.

Primarul a precizat că nu va ceda și nu va abandona Timișoara.

Scandalul provocat de Legea ANI

Legea ANI a fost votată de Camera Deputaților într-o formă controversată. PSD a reintrodus în Parlament un amendament în Legea Integrități care l-ar putea viza pe președintele USR, condamnat de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ. Luni, Camera Deputaților a adoptat proiectul, care prevede că demnitarii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul, inclusiv pentru situații deja soluționate definitiv.

De asemenea, un amendament inițiat de AUR și votat de PSD stabilește că partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să își declare averea.

Proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, apoi va fi supus la vot în plenul Senatului, cameră decizională. Dacă legea va fi adoptată, ea va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.