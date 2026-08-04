Tanczos Barna, despre legea ANI: A devenit un concurs de mesaje politice. E inadmisibil să facem legi cu țintă clară către o persoană

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a afirmat marți, într-o intervenție la RFI, că modificările aduse Legii ANI riscă să transforme procesul legislativ într-un „concurs de mesaje politice” și avertizează că sunt inacceptabile amendamentele care ar avea „țintă clară la o persoană”.

„A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar trebuie avute în vedere prevederile constituționale și prevederile hotărârilor CCR”, a declarat senatorul UDMR la RFI.

Tanczos Barna a declarat că nu poate susține o lege care ar fi concepută pentru a viza o persoană anume.

„Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate care s-a format, o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice, adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. N-aș putea să accept așa ceva și sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea”, a afirmat vicepremierul.

El a subliniat că eventualele probleme de constituționalitate ar putea fi corectate în etapa controlului exercitat de Curtea Constituțională.

„În orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la CCR și avem filtre și plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale”, a spus Tanczos Barna.

Legea ANI, votată de Camera Deputaților într-o formă controversată

PSD a reintrodus în Parlament un amendament în Legea Integrități care l-ar putea viza pe președintele USR, condamnat de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ.

Luni, Camera Deputaților a adoptat proiectul, care prevede că demnitarii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul, inclusiv pentru situații deja soluționate definitiv.

De asemenea, un amendament inițiat de AUR și votat de PSD stabilește că partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să își declare averea.

Proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, apoi va fi supus la vot în plenul Senatului, cameră decizională. Dacă legea va fi adoptată, ea merge merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial