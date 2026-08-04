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Zelenski lansează „Inițiativa Carpaților”, din care face parte și România. Noua mișcare diplomatică a Kievului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, după discuțiile cu ambasadorii Ucrainei, că a lansat "Inițiativa Carpaților".
Zelenski lansează „Inițiativa Carpaților”, din care face parte și România. Noua mișcare diplomatică a Kievului
Sorina Matei
04 aug. 2026, 12:06, Politic
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astăzi, după întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice ucraineni, că lansează „Inițiativa Carpaților„.

01 July 2026, Ireland, Dublin: Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech at Dublin Castle during the opening ceremony of Ireland’s European Union presidency. Photo: Niall Carson/PA Wire/dpa

Inițiativa liderului de la Kiev a fost gândită ca o cale de colaborare cu statele vecine din regiune care preferă axele non-militare de cooperare. Formatul se va concentra pe proiecte concrete finanțate prin programe dedicate ale Uniunii Europene, acoperind mai multe domenii:

  • Securitate regională: Protecția și monitorizarea infrastructurii critice din regiune.
  • Logistică și transport: Extinderea rețelelor de transport și deschiderea de noi puncte de trecere a frontierelor.
  • Economie și reconstrucție: Sprijinirea directă a refacerii economice a zonelor de graniță și integrarea în planurile de reconstrucție post-război ale Ucrainei.
  • Turism și cultură: Dezvoltarea sustenabilă a turismului montan și protejarea patrimoniului natural și cultural din zona Carpaților.

Reconstrucția Ucrainei prin intermediul statelor vecine

„Am lansat inițiativa Carpaților. Este o inițiativă nouă. De ce a apărut această idee? Pentru că nu toate țările sunt dispuse să ne sprijine cu arme, dar doresc să fie alături de noi în domeniul umanitar, în cel al securității și în economie. Se gândesc la reconstrucția Ucrainei. Acest lucru este, la fel de important. Când țările vecine se gândesc la reconstrucție, este, de asemenea, o dovadă a încrederii în Ucraina, că totul va fi pașnic. Și noi vom avea pace”, scrie Zelenski pe contul său de socializare.

Liderul de la Kiev susține că Inițiativa Carpaților este formată „din țările care sunt legate nu doar geopolitic, ci și prin vecinătate cu Ucraina”.

„Sunt țările care au interese economice și de securitate, țările legate de frumoșii Carpați. Este vorba despre logistică, economie și securitate. Noi vedem aici și cultură, și turismul viitorul. Am prezentat această idee președinților Consiliului European și ai Comisiei Europene. Le-a plăcut foarte mult”, afirmă Zelenski.

7 state vecine participă la „Inițiativa Carpaților”

Șeful statului ucrainean anunță că va implementa nou format în toamnă.

„Acum discutăm datele. Am primit un semnal pozitiv din partea Uniunii Europene. În viitor, vom avea nevoie de programe pentru Carpați – pentru finanțe, turism, economie, securitate. Și, din nou, nu este doar pentru Carpații ucraineni. Aici sunt implicate Ucraina, România, Austria, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Această inițiativă este ceva în jurul căruia toți ne putem uni. Avem nevoie de asta”, susține Zelenski.

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