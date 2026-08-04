Vicepremierul Tanczos Barna îl contrazice pe liberalul Mircea Fechet: Legea salarizării are șanse destul de mici să treacă de Parlament

UDMR nu va accepta o lege a salarizării care să reducă veniturile unor categorii de bugetari, declară la RFI vicepremierul Tanczos Barna. El crede că problema cea mai mare este în domeniul educației.

Întrebat ce șanse sunt ca legea salarizării să fie votată, Tanczos Barna a răspuns: „Destul de mici, din punctul nostru de vedere. În principiu, pe partea de sănătate, un sector extrem de important și cu mize și cu impact foarte mare pe bugetul de stat și pe costurile din sistemul sanitar, este un sector care este foarte aproape de soluția finală, domnul Cseke a avut foarte multe întâlniri cu sindicatele și cred că de acolo va ieși o formă care este și corectă și acceptată de sindicate și echilibrată din punct de vedere fiscal-bugetar”.

UDMR avertizează că legea poate fi blocată

Vicepremierul precizează că UDMR nu va accepta o lege a salarizării care să scadă veniturile unor categorii de bugetari.

„Da, reformele sunt necesare, da, o perspectivă de control al costurilor pe termen lung este necesară, dar nu putem accepta ca legea să reducă veniturile. La Învățământ există acest risc, tocmai de aceea nu se închide acest capitol. Acolo sunt mai multe promisiuni din partea Guvernului către angajații din acest domeniu și nu par a fi respectate aceste promisiuni”, adaugă el.

Tanczos Barna atrage atenția că „dacă Învățământul nu se rezolvă ca domeniu, înseamnă că pică toată legea salarizării, nu trece, practic, nu trece (…). Avem rezerve foarte mari și până nu vedem o variantă la Învățământ care să asigure că veniturile nu scad, nu vom susține”.

Fechet (PNL): Foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți

Deputatul PNL Mircea Fechet susținea luni că proiectul poate fi adoptat până la 31 august.

Deputatul PNL a declarat că adoptarea legii este esențială pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

„Eu cred că sunt șanse mari, pentru că dincolo de opinia fiecărui partid politic, înțelegem cu toții că în lipsa adoptării acestei legi, România riscă să piardă nu mai puțin de 770 de milioane de euro”, a afirmat Mircea Fechet.

Liberalul susține că noua lege va avea un impact pozitiv asupra veniturilor.

„Foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți”, spunea deputatul PNL, care insista că principiul de bază este ca nimeni să nu primească un salariu mai mic decât în prezent.