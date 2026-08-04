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Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă, condițiile stârnesc mari controverse-surse

Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă traficului naval, dar condițiile stârnesc mari controverse. Iranul și Omanul negociază un acord care le-ar oferi o serie de avantaje. Cele două țări sunt aproape de a ajunge la o înțelegere, susțin unele surse.
Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă, condițiile stârnesc mari controverse-surse
Mediafax Foto
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 11:26, Politic
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Strâmtoarea Ormuz ar putea fi deblocată, anunță The New York Times, care citează surse din lumea diplomatică. Diplomații din Iran și Oman sunt aproape de un acord care va permite redeschiderea transportului maritim prin strâmtoare, după luni de întreruperi.

Totuși, acordul negociat conține cel puțin o prevedere controversată. Practic, înțelegerea va oferi Iranului o influență mai mare asupra căii navigabile.

Strâmtoarea Ormuz cu taxă

Oficialii iranieni spun că navele care intră în Golful Persic vor folosi un canal situat în apropierea Iranului și vor plăti o taxă. Aceasta va fi împărțită cu Oman.

Acordul este sub semnul întrebării deoarece oficialii americani, dar și din alte țări importante, neagă faptul că Iranul are autoritatea de a percepe taxe sau de a controla accesul în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, mai mult închisă de când a început războiul

Ruta maritimă prin Strâmtoarea Ormuz a fost blocată după atacurile americane asupra unor ținte din Iran. Iranienii au atacat navele comerciale care au forțat trecerea prin ruta prin care trecea o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi înainte de război.

Criza din Ormuz a provocat perturbări grave economiei globale.

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