Zelenski a decis să-l numească pe Umerov șef al Serviciului de Informații Externe

UPDATE 14.07. Zelenski a confirmat că îl va numi pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe. Noul secretar al Consiliului de Securitate și Apărare va fi fostul ministru de interne, Igor Klimenko.

Schimbările în administrația Zelenski continuă. Președintele Volodimir Zelenski a decis să-l numească pe secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe, anunță presa ucraineană.

Recent, în urma unei remanieri în Cabinetul de Miniștri , Zelenski l-a propus pe Ihor Klîmenko , care a ocupat funcția de ministru interimar al Afacerilor Interne timp de mai mulți ani, să devină secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Înainte de remaniere, Guvernul îl lua în considerare pe Ihor Klymenko pentru funcția de ministru al Apărării.

Umerov a ocupat anterior funcția de ministru al Apărării. În calitate de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, este implicat activ în negocierile dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina.

Schimbări operate de Zelenski de la începutul anului

Pe 4 februarie, Zelenski l-a numit pe prim-adjunctul directorului SVR, Oleg Lugovskiy, în funcția de șef interimar al Serviciului de Informații Externe .

Pe 2 ianuarie, Zelenski a emis decrete prin care l-a demis pe Oleg Ivașcenko din funcția de șef al Serviciului de Informații Externe și l -a numit șef al Direcției Principale de Informații.

În noiembrie 2025, detectivii Biroului Național Anticorupție l-au suspectat pe omul de afaceri și cofondatorul studioului Kvartal 95, Timur Mindich, de crearea unei organizații criminale, spălarea de fonduri obținute prin activități infracționale și influențarea ilegală a fostului ministru al Apărării, Rustem Umerov .

În același timp, din „înregistrările Mindić” din cazul Midas s-a aflat că Mindić a făcut lobby personal pe lângă Umerov în numele Milikon UA, compania care a achiziționat 75.000 de veste antiglonț pentru Forțele Armate Ucrainene. Cu toate acestea, calitatea vestelor antiglonț a ridicat mai multe semne de întrebare, iar în urma presiunilor din partea Consiliului Public Anticorupție din cadrul Ministerului Apărării, contractul a fost reziliat.

Însuși Umerov a declarat că nimeni nu l-a „influențat” cât timp a fost ministru al Apărării. Umerov a recunoscut că s-a întâlnit cu Timur Mindich în legătură cu contractul pentru vesta antiglonț, dar contractul a fost reziliat din cauza neconformității produsului.