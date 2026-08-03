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Un popular politician britanic promite „cea mai mare operațiune militară din Canalul Mânecii de la cel de-al Doilea Război Mondial”

Politicianul britanic Nigel Farage a promis că în cazul în care partidul său Reform UK va ajunge la putere va declanșa „cea mai mare operațiune militară din Canalul Mânecii de la cel de-al Doilea Război Mondial”. Operațiunea are scopul de a opri criza ambarcațiunilor mici pline cu migranți care ajung pe litoralul britanic.
Un popular politician britanic promite „cea mai mare operațiune militară din Canalul Mânecii de la cel de-al Doilea Război Mondial”
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
03 aug. 2026, 14:11, Politic
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Politicianul Nigel Farage a organizat luni o conferință de presă pentru a prezenta planurile Reform UK privitoare la criza provocată de migranți. Potrivit Express, partidul lui Nigel Farage dorește să lanseze „cea mai mare operațiune militară din Canalul Mânecii de la cel de-al Doilea Război Mondial” pentru a opri criza ambarcațiunilor mici.

Un guvern condus de Farage ar trimite Marina Regală în Canalul Mânecii pentru a intercepta ambarcațiunile cu migranți și a le returna în Franța sau Belgia. Planul a fost numit „Operațiunea Fortăreața”.

„Operațiunea Fortăreața va fi o operațiune militară combinată. Va salva vieți, îi va ajuta pe francezi să își îndeplinească sarcina de a opri ambarcațiunile și va economisi o sumă uriașă de bani”, a declarat Nigel Farage.

Politicianul a fost contrazis de un expert

Politicianul de extrema dreaptă a mai promis că prin aplicarea planului său, ambarcațiunile mici vor fi oprite în cel mult două săptămâni. Totuși, fostul comandant al Marinei Regale, Tom Sharpe, a pus la îndoială fezabilitatea planului lui Reform UK.

„Când începi să te uiți la ce nave avem, practic nu avem deloc, adică, el vorbește despre cea mai mare operațiune maritimă din Canalul Mânecii de la al Doilea Război Mondial încoace, o imagine foarte evocatoare, dar aceasta nu este realitatea. Nu avem navele”, a spus Sharpe pentru programul Today de la BBC Radio 4.

Sharpe a adăugat că utilizarea navelor de război ar putea fi o risipă de resurse și că țara are deja o Forță de Frontieră pentru a intercepta migranții care încearcă să ajungă în Marea Britanie.

În plus, fostul comandant a avertizat că Parisul ar putea refuza să accepte migranți transportați pe țărmurile franceze de către Marina Regală.

Politicianul are probleme cu ultimele sondaje

Partidul Reform UK de extrema dreaptă s-a aflat în ultimul an luni în fruntea principalelor sondaje naționale privitoare la intenția de vot a britanicilor.

Recent, însă, Partidul Laburist condus de noul premier Andy Burnham a egalat sau chiar a depășit Reform UK al lui Farage în unele măsurători ale intenției de vot.

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