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Doi migranți din Maroc, găsiți în stare de inconștiență în semiremorca unui TIR din Turcia. Au intrat ilegal în România

Doi cetățeni din Maroc, care au intrat ilegal în România, au fost găsiți în stare de inconștiență în semiremorca unui TIR din Turcia. Cei doi au avut nevoie de îngrijiri medicale, apoi au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, în vederea continuării cercetărilor.
Doi migranți din Maroc, găsiți în stare de inconștiență în semiremorca unui TIR din Turcia. Au intrat ilegal în România
Sursa foto: Poliția de Frontieră
Diana Nunuț
02 aug. 2026, 13:53, Social
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Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat doi cetățeni străini ascunși într-o semiremorcă ce transporta profile din aluminiu din Turcia către România, în cadrul acțiunii „SUMMER MIGRATION 4”, anunță Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

Cei doi au fost descoperiți sâmbătă, în jurul orei 17.50, când polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5 au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculate în Turcia și conduse de un cetățean turc.

„În urma controlului efectuat asupra semiremorcii, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunși printre bunurile transportate, doi cetățeni străini care nu dețineau documente de călătorie. Din primele verificări, s-a stabilit că aceștia au pătruns în interiorul semiremorcii prin tăierea prelatei, sigiliul vamal aplicat pe mijlocul de transport fiind intact”, informează Poliția de Frontieră.

Cele două persoane se aflau în stare de inconștiență, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj medical prin SNUAU 112.

După acordarea îngrijirilor medicale și stabilizarea stării de sănătate, persoanele au fost preluate de la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și conduse la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu pentru continuarea cercetărilor.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni marocani, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și sancționată de art. 262 alin. (1) din Codul penal. Ulterior, cetățenii străini au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun”.

Această acțiune s-a desfășurat în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria, pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen.

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