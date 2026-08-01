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Von der Leyen, despre migranții care au intrat în Ceuta: Nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că marea majoritate a celor aproximativ 60.000 de migranți intrați ilegal în Ceuta s-au întors în Maroc. „Nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE”, a mai spus von der Leyen.
Von der Leyen, despre migranții care au intrat în Ceuta: Nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE
Foto: Hepta
Diana Nunuț
01 aug. 2026, 17:31, Știri externe
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Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe X, că a discutat la telefon cu Magnus Brunner, comisarul UE responsabil cu afacerile interne și migrația, și cu Dubravka Šuica, responsabilă cu zona mediteraneană și demografia, despre criza migranților din Ceuta.

„Datorită eforturilor eficiente ale forțelor de ordine spaniole și marocane, nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE”, a declarat von der Leyen în mesajul său de pe X.

„Acest lucru demonstrează de ce controlul frontierelor noastre europene este important. Dispunem de un sistem solid. Însă acesta trebuie consolidat și mai mult. Trebuie să rămânem vigilenți la fiecare punct de intrare critic și să menținem o coordonare strânsă între toate autoritățile”, a mai spus președinta Comisiei Europene.

Comentariul său vine după ce liderii din 22 de țări membre ale UE au solicitat sâmbătă organizarea unor discuții de urgență cu privire la această situație.

Von der Leyen a salutat apelul inițiat de liderii celor 22 de țări, afirmând că blocul are nevoie de „un proces de analiză a lecțiilor învățate pentru a îmbunătăți reziliența noastră europeană”.

„Combaterea migrației ilegale necesită solidaritate și un răspuns european unitar”, a adăugat ea.

Pe de altă parte, ministerul spaniol de Interne a declarat sâmbătă că aproape toți cei 60.000 de migranți care au încălcat granița începând de miercuri au plecat, iar situația din Ceuta a revenit aproape la normal.

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