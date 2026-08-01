Bilanțul cutremurului din Napoli ajunge la 21 răniți, dintre care doi în stare gravă

Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 s-a produs, vineri seara, într-o regiune din apropierea orașului Napoli, în sudul Italiei.

Seismul a provocat pene de curent, a perturbat transportul public și a avariat clădiri și un debarcader din Campi Flegrei, acolo unde se află și cel mai mare crater vulcanic din Europa.

Potrivit The Guardian, peste 250 de persoane au fost evacuate din locuințele lor, iar în urma cutremurului, 21 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă.

Seismul s-a produs la adâncimea de 3 kilometri și a fost resimțit atât în Napoli și pe insula Ischia, precum și până în peninsula Sorrento.

Ulterior, seismografele au înregistrat alte aproximativ 60 de replici, dintre care una cu magnitudinea de 3,1, produs la ora 5:47 sâmbătă dimineața.

Zona cu cele mai multe pagube

Cele mai grave pagube au fost semnalate în Pozzuoli, în apropierea epicentrului cutremurului. Acolo, o clădire s-a prăbușit parțial, iar bucăți mari de moloz au zdrobit mașinile parcate, fără însă a provoca răniți.

„Am fugit cu toții din casele noastre, pentru că era imposibil să rămânem înăuntru. A durat mult timp și a fost foarte puternic, iar noi nu mai știm ce ar trebui să facem. Am fost lăsați aici, în mijlocul străzii, și nimeni nu a venit să vadă ce facem sau să ne spună ce să facem”, a spus un locuitor pentru The Guardian.

Cutremurele mai puternice stârnesc îngrijorări

Cutremurele de intensitate mică sunt frecvente în zonă, însă cele de o magnitudine mai mare amplifică temerile privind repetarea crizei seismice care a lovit Campi Flegrei la începutul anilor 1980. La momentul respectiv, mii de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele.

Potrivit Reuters, în 2016 au avut loc cutremure puternice în Italia, în urma cărora părți din regiunile Lazio, Umbria și Marche au fost devastate, iar aproximativ 300 de persoane și-au pierdut viața.

Cel mai mortal cutremur din ultimele decenii a fost unul cu magnitudinea de 6,9 care a lovit zona Irpinia din sudul Italiei în noiembrie 1980, provocând moartea a aproximativ 2.700 de persoane și devastând sute de localități.