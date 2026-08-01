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Trafic intens spre litoral și munte. Unde se circulă cu dificultate
Șoferii care au plecat sâmbătă după-amiază spre litoral sau stațiunile montane se confruntă cu trafic aglomerat pe mai multe drumuri importante din țară. Cele mai mari probleme sunt pe DN1, DN39 și pe Autostrada Soarelui, între Fetești și Cernavodă, unde circulația se desfășoară cu dificultate.
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ