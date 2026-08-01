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Trafic intens spre litoral și munte. Unde se circulă cu dificultate

Șoferii care au plecat sâmbătă după-amiază spre litoral sau stațiunile montane se confruntă cu trafic aglomerat pe mai multe drumuri importante din țară. Cele mai mari probleme sunt pe DN1, DN39 și pe Autostrada Soarelui, între Fetești și Cernavodă, unde circulația se desfășoară cu dificultate.
Trafic intens spre litoral și munte. Unde se circulă cu dificultate
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ
Gabriel Pecheanu
01 aug. 2026, 15:13, Social
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Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 15:00, cele mai mari valori de trafic sunt înregistrate pe drumurile care duc spre litoral și Valea Prahovei.

Pe Autostrada A2 București – Constanța, traficul este în scădere către litoral, însă se circulă încă greu între Fetești și Cernavodă, unde valorile de trafic rămân ridicate.

Coloane pe DN1 spre Brașov și spre Ploiești

Pe DN1 Ploiești – Brașov, șoferii întâmpină cele mai mari întârzieri din cauza coloanelor formate:

  • între Nistorești și Comarnic, pe sensul către Brașov;
  • în stațiunile Sinaia și Bușteni, tot spre Brașov;
  • între Predeal și Bușteni, precum și în Sinaia, pe sensul de coborâre către Ploiești.

Circulația este îngreunată de numărul mare de turiști care tranzitează Valea Prahovei în primul weekend din august.

Trafic intens și spre litoral

Aglomerație este și pe DN39 Constanța – Vama Veche, unde se circulă în coloană:

  • între Agigea și Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche;
  • între Eforie Sud și Eforie Nord, în direcția Constanța.

De asemenea, pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, traficul este intens între Călimănești și Brezoi, pe ambele sensuri de mers.

Unde se circulă fără probleme

Potrivit Poliției Române, traficul se desfășoară în condiții normale pe:

  • Autostrada A1 București – Pitești;
  • Autostrada A3 București – Ploiești;
  • Autostrada A7 Ploiești – Adjud.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să manifeste răbdare în zonele unde se circulă în coloană.

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