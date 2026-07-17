Trafic intens pe Valea Prahovei și Valea Oltului. Unde sunt cele mai mari coloane vineri după-amiază

Centrul INFOTRAFIC a transmis, vineri la ora 17:00, situația traficului pe principalele șosele din țară. Cele mai mari probleme sunt pe Valea Prahovei și pe litoral.

Pe A1 București-Pitești sunt valori ridicate de trafic la ieșirea din Capitală.

Pe DN1 Ploiești-Brașov s-au format coloane între Nistorești și Comarnic, precum și în stațiunea Bușteni, către Brașov.

În sens opus, coloanele apar între Predeal și Bușteni, spre Ploiești.

Pe DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul este îngreunat între Căciulata și Brezoi, din cauza lucrărilor de reparații.

Pe litoral, DN39 Constanța-Vama Veche are trafic intens între Lazu și Eforie Nord, spre Vama Veche. Coloane apar și în Eforie Sud și Agigea, spre Constanța. Pe A2, A3 și A7 traficul se desfășoară normal.

Recomandările poliției pentru șoferi

Polițiștii le recomandă șoferilor să verifice din timp traseul și să ia în calcul rute alternative. Aceștia trebuie să evite orice le-ar putea distrage atenția de la condus. Depășirea coloanelor de mașini este interzisă, iar viteza trebuie adaptată la starea drumului. Manevrele riscante sunt strict interzise.

Poliția cere calm, respect față de ceilalți participanți la trafic și o distanță de siguranță mai mare între mașini.