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Fără restricții de trafic pe Valea Oltului în august: barierele de protecție de pe DN 7 și-au arătat deja eficiența

Barierele de retenție instalate pe DN 7 - Valea Oltului și-au demonstrat deja eficiența, deși unele au fost montate în urmă cu mai puțin de două luni.
Fără restricții de trafic pe Valea Oltului în august: barierele de protecție de pe DN 7 și-au arătat deja eficiența
Sursa foto: captură video DRDP Craiova
Oana Antipa
17 iul. 2026, 10:51, Social
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Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că acestea au reținut cantități importante de pietre desprinse de pe versanți, împiedicând ajungerea lor pe carosabil și reducând riscul producerii unor accidente.

Barierele s-au umplut în doar câteva săptămâni

Reprezentanții DRDP Craiova au prezentat imagini cu mai multe bariere de retenție montate în cadrul lucrărilor de protejare a DN 7, una dintre cele mai circulate și expuse șosele din România în fața căderilor de pietre.

Potrivit instituției, unele dintre sistemele de protecție, instalate de mai puțin de două luni, au reținut deja cantități semnificative de material desprins de pe versanți. Alte bariere au fost golite o dată, iar între timp s-au umplut din nou, ceea ce demonstrează frecvența căderilor de roci în zonă.

„Fiecare piatră reținută înseamnă un pericol în minus”

DRDP Craiova subliniază că rolul acestor instalații nu este doar de a colecta pietrele, ci de a preveni ajungerea lor pe carosabil, unde ar putea lovi vehicule aflate în mers.

„Fiecare dintre pietrele reținute în aceste bariere sau în plasele de protecție este o piatră care nu a mai ajuns pe partea carosabilă. Fiecare dintre ele ar fi putut lovi un autoturism aflat în mers și ar fi putut provoca un accident cu urmări grave”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, investițiile realizate pe Valea Oltului reprezintă măsuri de siguranță rutieră menite să reducă riscurile pentru participanții la trafic, într-o zonă cunoscută pentru instabilitatea versanților.

Lucrările vor fi suspendate în august

Deși restricțiile de circulație și timpii de așteptare impuși pe durata intervențiilor au creat disconfort pentru șoferi, DRDP Craiova precizează că acestea sunt necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Instituția anunță că, pe parcursul lunii august, când traficul pe Valea Oltului crește semnificativ din cauza sezonului concediilor, nu vor fi efectuate lucrări care să impună restricții de circulație.

Intervențiile vor fi reluate după încheierea perioadei de vârf a traficului, pentru continuarea lucrărilor destinate creșterii siguranței pe DN 7.

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