DRDP Craiova: Lucrările de montare a plaselor de retenție pe Valea Oltului sunt realizate în proporție de 60%

Lucrările de montare a plaselor și barierelor de retenție pe DN 7 - Valea Oltului au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 60%, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.
Sursa foto: Facebook/DRDP Craiova
Oana Antipa
19 mai 2026, 19:47
Potrivit instituției, intervențiile vizează creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai circulate sectoare de drum național din România, prin reducerea riscului de căderi de pietre de pe versanți.

„Investim permanent în creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai importante și circulate sectoare de drum național din România, prin lucrări menite să reducă riscul căderilor de pietre de pe versanți și să ofere un plus de protecție participanților la trafic”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Lucrările fac parte din măsurile de protecție implementate pe sectorul DN 7- Valea Oltului, o arteră rutieră intens tranzitată, unde în trecut au existat probleme cauzate de desprinderi de roci de pe versanți.

Reprezentanții DRDP Craiova au subliniat că siguranța participanților la trafic rămâne o prioritate, iar intervențiile continuă într-un ritm susținut.

