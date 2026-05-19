Ucraina acuză un sabotaj al Rusiei în cazul dronei doborâte de un F-16 românesc

Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO de poliție aeriană în zona baltică a doborât, marți, o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei. NATO a confirmat intervenția și a anunțat că a fost deschisă o anchetă.

Potrivit armatei estoniene, drona a pătruns în spațiul aerian al țării în jurul prânzului, venind dinspre Rusia, și a fost doborâtă la ora locală 12:14 cu o singură rachetă. Autoritățile estoniene au precizat că decizia a fost luată pentru a reduce riscurile asupra populației civile și infrastructurii. Presa estoniană a relatat că aparatul a fost interceptat deasupra lacului Võrtsjärv, iar resturi au căzut în zona localității Kablaküla.

Kievul acuză un sabotaj rusesc

Kievul a transmis că incidentul ar fi fost provocat de Rusia prin mijloace de război electronic, inclusiv bruiaj și falsificarea semnalelor GPS. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a acuzat Moscova că redirecționează drone ucrainene spre statele baltice și a prezentat scuze Estoniei și celorlalți aliați din regiune. Oficialul ucrainean a subliniat că Ucraina nu folosește teritoriul Estoniei sau Letoniei pentru atacuri asupra Rusiei.

Incidentul a avut loc în timp ce și Letonia a emis alerte aeriene, după semnalarea unei posibile drone în apropierea frontierei cu Rusia. Autoritățile de la Riga au ridicat inițial alerta după ce nu au găsit dovezi privind pătrunderea unui aparat în spațiul aerian leton, dar au declarat ulterior o nouă alertă în două comitate de la graniță, ceea ce a dus la mobilizarea avioanelor NATO.

Avionul românesc ce a doborât în premieră drona

Avionul românesc implicat în interceptare face parte din misiunile NATO de supraveghere și apărare a spațiului aerian al statelor baltice. Presa specializată și surse locale au identificat aparatul drept un F-16 Fighting Falcon românesc, desfășurat în cadrul Baltic Air Policing, misiune prin care aliații NATO asigură protecția aeriană a Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

NATO a transmis că este „pregătită și capabilă” să reacționeze la orice amenințare aeriană, iar comandamentul Alianței a indicat că procedurile de apărare au funcționat conform planului. Incidentul vine după mai multe cazuri, începând din martie, în care drone ucrainene au ajuns accidental în spațiul aerian al unor state membre NATO precum Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone cu rază lungă asupra unor ținte militare din Rusia.