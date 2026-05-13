Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova, închis, după ce a fost detectată o dronă

Ministerul Apărării a anunțat că miercuri, la ora 16.00, o dronă a survolat frontiera din direcția Moghiliov Podolsk, Vinița spre satul Sauca, raionul Ocnița.

La ora 16.05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se în direcția raionului Ungheni.

Ulterior, la ora 16.19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16.23 în aproprierea localității Cărpineni, r. Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării.

Spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis.