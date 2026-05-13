Macron, acuzat că a flirtat cu o actriță. Astfel s-ar explica incidentul din avion cu soția lui

Președintele francez Emmanuel Macron este acuzat că a flirtat cu o actriță franco-iraniană. Dezvăuirea apare în cartea unui jurnalist. Astfel s-ar explica incidentul din avion cu soția lui Macron, Brigitte.
Petru Mazilu
13 mai 2026, 17:06, Știri externe
Emmanuel Macron este acuzat de un jurnalist că a flirtat cu o actriță. Potrivit Clash Report, dezvăluirea a fost făcută într-o carte scrisă de un jurnalist de la Paris Match.

Acesta pretinde că președintele francez a avut o relație „platonica” de câteva luni cu actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani. Se pare că cei doi și-au schimbat mesaje inclusiv unul în care Macron scria: „Te găsesc foarte drăguță”.

Celebrul incident de pe pistă aeroportului de la Hanoi din mai 2025, când Brigitte Macron a părut să-l lovească pe Emmanuel Macron, ar fi fost de fapt o ceartă a cuplului după ce ea a văzut mesajele pe telefonul lui în timpul zborului.

Tabăra lui Brigitte a negat informația. Farahani nu a comentat dezvăluirea.

